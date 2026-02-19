Piotr Witwicki porozmawia w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.