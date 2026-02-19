Radosław Sikorski w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Polska

Piotr Witwicki porozmawia w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i jasnej koszuli z krawatem siedzi i patrzy w bok, na ekranach za nim widoczna jest nocna panorama miasta.
Polsat News
Radosław Sikorski w programie "Gość Wydarzeń"

Poprzednie odcinki programu "Gość Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
GOŚĆ WYDARZEŃMSZPIOTR WITWICKIPOLSKARADOSŁAW SIKORSKI

