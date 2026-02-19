Choć Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym liderem Prawa i Sprawiedliwości, spekuluje się na temat tego, kto przejmie po nim schedę po odejściu na polityczną emeryturę. Polityk, który w tym roku skończy 77 lat, jest współzałożycielem partii, której powstanie ogłosił w 2001 roku wraz ze swoim bratem, zmarłym w katastrofie smoleńskiej Lechem Kaczyńskim.

Kto zajmie miejsce Kaczyńskiego? 29 proc. za byłym premierem

W ostatnich miesiącach jego ugrupowanie zmaga się kryzysami - w 2023 po ośmiu latach rządów utraciło władzę, a wewnątrz partii walczą ze sobą wzajemnie zwalczające się frakcje. Ostatnio było to widoczne m.in. w sporze Ryszarda Terleckiego z Sebastianem Kaletą, w wyniku którego Kaczyński groził zawieszeniem w prawach członka partii politykom, jacy skomentują publicznie tę sprawę.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla "Faktu", Polacy zostali zapytani o to, kto ich zdaniem powinien w przyszłości objąć przywództwo w największej partii opozycyjnej. 29 proc. widzi w tej roli Mateusza Morawieckiego, polityka który pełnił funkcję premiera przez sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

Taki wybór wskazało 27 proc. najmłodszych wyborców (18-29 lat), 26 proc. najstarszych (powyżej 60 lat). Morawieckiego wybrali w wyniku powyżej uśrednionego m.in. wyborcy opozycji (35 proc.), mieszkańcy wsi (34 proc.) i osoby z wykształceniem podstawowym (36 proc.).

Drugim najczęściej wskazywanym politykiem jest były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek - wybrało go 11 proc. badanych. Na dalszych miejscach (po 5 proc.) są europosłowie Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki a także były szef MON Mariusz Błaszczak.

1 proc. biorących udział w badaniu wskazał na kandydatury byłej premier Beaty Szydło oraz przebywającego na Węgrzech po otrzymaniu azylu politycznego Zbigniewa Ziobry.

W którą stronę zmierza PiS? "Radykalne skrzydła są zajęte"

Prawie co czwarty pytany (24 proc.) nie ma zdania w tej kwestii, a 18 proc. widziałoby w roli przyszłego prezesa PiS kogoś spoza wymienionej siódemki.

Według prof. Ewy Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, prawie 30 proc. wskazań na Morawieckiego nie jest zaskoczeniem, ponieważ polityk przez lata pełnił funkcję szefa rządu. Jej zdaniem jest związane z podejmowaniem "trudnych i czasami kontrowersyjnych decyzji" i wpływa na pozytywne kojarzenie jego rządów w społecznej pamięci części respondentów.

Cytowana przez "Fakt" prof. Marciniak dodaje, że o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości zadecydują nie tylko kwestie personalne, ale także podjęcie strategicznej decyzji o kierunku, w którym ma iść partia, pozycjonująca się po prawej stronie sceny politycznej. Apetyt na przejęcie prawicowego i konserwatywnego elektoratu mają też Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

- Utracili ich sporo wyborców na rzecz Korony Grzegorza Brauna. Czy Mateusz Morawiecki ma wizerunek polityka radykalnego, który będzie sytuował PiS bardziej na prawo, niż jest? Moim zdaniem te radykalne skrzydła już są zajęte - stwierdziła i dodała, że jej zdaniem jedną z przyczyn kryzysu w partii jest wyraźny podział wewnętrzny, którego politycy nie ukrywają w publicznych wypowiedziach.

- Wyborcy PiS są przyzwyczajeni do tego, że partia jest spójna, mają bardzo jasny przekaz i perswazyjne komunikaty. A dzisiaj mamy nagle trzy światy, trzy frakcje, trzy wersje polityki, które mają pokazywać, gdzie PiS ma podążać - podsumowała.

Sondaż IBRiS wykonano w dniach 14-16 lutego na próbie 1 tys. osób za pomocą badania zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

