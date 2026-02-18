Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 17 lutego 2026 roku, to:

26, 9, 39, 23, 22, 49

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż pięć milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 19 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 17 lutego 2026 roku, to:

49, 18, 30, 8, 23, 46

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb - gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 5 lutego 2026 roku w Krakowie.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 19 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 lutego 2026 roku, to:

33, 21, 35, 23, 26

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 19 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi - wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 lutego 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 72, 1, 11, 47, 46, 61, 9, 3, 25, 73, 56, 50, 19, 12, 21, 22, 68, 27, 66, 59 (Plus: 59)

Losowanie o 22:00: 23, 13, 24, 14, 2, 6, 64, 77, 65, 22, 62, 55, 20, 1, 48, 38, 75, 63, 18, 35 (Plus: 35)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 17 lutego 2026 roku, to:

Liczby główne: 8, 23, 39, 40, 44

Euronumery: 6, 7

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 220 milionów.

Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 20 lutego 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 lutego 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 9, 18, 2, 3, 16, 8, 13, 20, 24, 1, 7, 10

Losowanie o 22:00: 21, 3, 19, 20, 12, 15, 14, 22, 2, 18, 4, 23

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 12 lutego 2026 roku w Naszacowicach.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 lutego 2026 roku, to:

19, 12, 21, 35, 13 oraz 2

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 19 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 lutego 2026 roku, to:

20, 21, 28, 29, 32 oraz 4

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 19 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

