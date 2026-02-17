W reakcji na słowa marszałka Sejmu, wyrażające odmowę poparcia Donalda Trumpa jako kandydata do uzyskania Pokojowej Nagrody Nobla, 5 lutego ambasador USA poinformował o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym "ze skutkiem natychmiastowym".

Jak argumentował Tom Rose, marszałek kierował "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA". IBRiS zapytał Polaków, jak oceniają polsko-amerykańskie relacje oraz zachowanie Czarzastego i Rose’a.

Sondaż IBRiS. Polacy o sporze ambasadora USA z marszałkiem Sejmu

"Rose zjednoczył polską scenę polityczną - koalicja rządowa, a także Razem i Konfederacja były zgodne: Polska jest suwerennym państwem, a dyplomata naruszył tę zasadę. Jednak PiS i prezydent Karol Nawrocki stanęli murem nie za marszałkiem Sejmu, a za ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Komu intuicja podpowiadała lepiej?" - zapytała "Rzeczpospolita".

Wyniki pokazują, że zdaniem większości Polaków zerwanie przez ambasadora stosunków z marszałkiem Sejmu osłabia wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika Polski. Taką opinię wyraziło 53,5 proc. badanych.

14,6 proc. ankietowanych stanęło na stanowisku, że sytuacja, do której doszło między politykami, "raczej" lub "zdecydowanie" tę wiarygodność wzmacnia. 31,9 proc. nie miało zdania na zadany temat.

Sondaż: Słowa ambasadora USA oburzyły nawet wyborców PiS

"Słowa ambasadora USA oburzyły nawet wyborców PiS" - podkreśla "Rzeczpospolita". Spośród osób popierających tę partię 44 proc. uważa, że decyzja Rose’a w sprawie Czarzastego osłabia wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika Polski.

Przeciwnego zdania jest 29 proc. badanych w tej grupie. Z kolei 26 proc. ankietowanych wyborców PiS nie miało opinii w tej sprawie.

