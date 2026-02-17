Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, w garniturze i krawacie podczas wywiadu.
Polsat News
Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu wystąpi wiceminister aktywów państwowych z Nowej Lewicy Konrad Gołota.

 

WIDEO: Alternatywne źródła energii. Minister Miłosz Motyka o ogrzewaniu bez dostępu do prądu
Maria Kosiarz / wka / polsatnews.pl / Polsat News
