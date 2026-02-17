Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.