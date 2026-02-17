Z wstępnych informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Łukasza Chomczyńskiego wynika, że funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli nieuzbrojony granat u jednego z podróżujących przez przejście w Dołhobyczowie (pow. hrubieszowski).

W związku ze zdarzeniem 19 osób zostało ewakuowanych z jednego z budynków.

- To 14 osób postronnych, trzech pracowników służby celnej i dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej - dodał dyżurny.

Interwencja została zgłoszona po godz. 5 rano. Po zgłoszeniu strażacy zajęli się zabezpieczeniem miejsce zdarzenia.

Dołhobyczów. Estończyk przewoził niebezpieczny przedmiot

Ze szczegółów, o których poinformował mł. chor. Paweł Smyk z zespołu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, wynika, że "dwie części przedmiotu przypominającego granat" zostały znalezione przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Do odkrycia doszło podczas kontroli obywatela Estonii. Na miejsce wezwano patrol minersko-pirotechniczny.

– Trwają czynności z obywatelem Estonii. Nikt nie ucierpiał. Odprawy odbywają się na bieżąco – przekazał mł. chor. Smyk.

Incydenty na przejściach granicznych

To nie pierwszy raz, kiedy na jednym z przejść granicznych służby muszą mierzyć się z incydentem. W październiku 2025 roku Straż Graniczna w Medyce zatrzymała 35-letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania.

- Mężczyzna podróżował busem wyjeżdżającym z Polski do Ukrainy. W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że Ukrainiec jest poszukiwany przez władze Republiki Czeskiej. Tamtejsze służby wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania w związku z naruszeniem prawa - przekazali funkcjonariusze Straży Granicznej.

