Białoruskie media państwowe poinformowały o skierowaniu do sądu oskarżenia wobec 21-letniego mieszkańca obwodu witebskiego, na północy Białorusi. Według lokalnej prokuratury mężczyzna miał oszukać co najmniej osiem osób, prowadząc w internecie sprzedaż elektroniki.

Oferta zawarta w ogłoszeniach publikowanych w sieci przez podejrzanego zawierała przede wszystkim telefony iPhone 16 Pro Max. "Sprzedawca" wystawiał je po wyjątkowo okazyjnej cenie, która kusiła nabywców. Nie widząc w niczym podstępu, opłacali zakup z góry, a następnie oczekiwali na przesyłkę.

Białoruś. Prowadził sprzedaż iPhone'ów, klienci otrzymywali cebulę

Jak się wkrótce okazało, w paczkach wysyłanych do swoich klientów, 21-latek nie umieszczał żadnej elektroniki. Białoruska agencja podaje, że były to różne przedmioty o niskiej wartości, chociażby cebula. Pozyskane w przestępczym procederze środki mężczyzna miał wydawać "według własnego uznania".

Dochodzenie przeprowadzone przez Wydział Śledczy Miasta Witebska ujawniło, że Białorusin wzbogacił się w ten sposób o ok. 13 tys. rubli białoruskich (ponad 16 tys. zł). Ustalono też, że za podobne przestępstwa był już karany w przeszłości. Jak powiadomiła prokuratura, w oczekiwaniu na rozpoczęcie postępowania mężczyzna będzie przebywał w areszcie.

