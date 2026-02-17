Miejsce usterki sieci ciepłowniczej zlokalizowano w nocy z poniedziałku na wtorek. Do wtorkowego poranka trwały prace przygotowawcze, a obecnie prowadzone są prace naprawcze, aby jak najszybciej przywrócić ogrzewanie w budynkach.

- Awaria dotyczy trzech dzielnic, czyli około 50 tysięcy osób, a obszarowo około 60 procent miasta. Uszkodzona została główna rura, do tego w bardzo niefortunnej lokalizacji, bo 300-400 metrów od miejskiej ciepłowni. Można powiedzieć, że to usterka na autostradzie dostarczającej ciepło do miasta - opisał prezydent Krzysztof Kukucki.

Włocławek. Awaria sieci ciepłowniczej. Około 50 tysięcy osób bez ogrzewania

Jak przyznał włodarz Włocławka, to najgorsze miejsce awarii, ponieważ nie można ograniczyć jego skutków. - Zlokalizowaliśmy miejsce awarii (...). Są już odlewane elementy pozwalające na uszczelnienie ciepłociągu. Mam informację, że powinniśmy uporać się z awarią do około północy - wskazał.

WIDEO: Włocławek walczy z awarią sieci ciepłowniczej

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kukucki wytłumaczył, że gdy ciepłociąg zostanie uszczelniony, "będziemy musieli napełnić system wodą, potem odpalić kotły i około północy chcemy podawać już normalnie ciepło". W rozmowie z Polsat News wskazał na warunki pogodowe jako czynnik, który wpłynął na powstanie usterki.

- Fizyka i te zmiany temperatury mają wpływ na pracę całego systemu. Jak znajdzie się jakiś słaby element w systemie, to przy tych różnicach temperatur, kiedy mamy jednego dnia temperaturę dodatnią, a następnego mocno ujemną, to te wszystkie niedoskonałości mocno wychodzą - opisał.

Awaria ciepłownicza we Włocławku. Urząd Miasta z instrukcją dla mieszkańców

Urząd Miasta Włocławka poinformował, że przyczyną awarii jest pękniecie rury o średnicy 600 milimetrów. "Zespoły techniczne pracują w terenie nad jak najszybszym przywróceniem stabilnych parametrów systemu. O kolejnych postępach będziemy informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie magistratu.

Wśród zaleceń dla mieszkańców są ograniczenie wychładzania pomieszczeń, zalecenie zamykania okien i drzwi, zasłaniana rolet i żaluzji i ograniczenia wietrzenia do niezbędnego minimum.

ZOBACZ: Droga S10 podzieli Włocławek? Działkowcy walczą o swoje ogrody

"Używaj elektrycznych grzejników, farelek lub termoforów, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Nie używaj kuchenek gazowych, piekarników ani grilli do ogrzewania mieszkań. Gotowanie w ramach normalnego użycia kuchenki gazowej jest dopuszczalne, ale nie jako źródło ogrzewania pomieszczeń" - poinstruował mieszkańców Urząd Miasta.

Odwołane zostały zajęcia w przedszkolach, szkołach i żłobkach na osiedlach, jakie objęła awaria, czyli w Śródmieściu oraz na osiedlach Południe i Kazimierza Wielkiego. Nieczynna we wtorek jest też kryta pływania Delfin. Ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłnej we Włocławku jest największą w mieście.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni