Włoskie media informują, że w regionie Apulii, nad Adriatykiem, runął Łuk Świętego Andrzeja, nazywany Łukiem Miłości. Doszło do tego w nocy z 14 na 15 lutego, czyli tuż po walentynkach.

Łuk Miłości był formacją skalną stojącą w morzu tuż przy nadbrzeżnych klifach, z którymi łączył go naturalny most. Był to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli regionu, który chętnie odwiedzali turyści z całego świata.

Una violenta mareggiata ha cancellato uno dei simboli più suggestivi del Salento: l’imponente arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, noto anche come Arco dell’amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto dopo le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno… pic.twitter.com/N6nB8D3WI4 — La Stampa (@LaStampa) February 15, 2026

Według ekspertów do zawalenia się skalnej formacji powstałej z wapienia i skał osadowych, doprowadziły sztorm i ulewne deszcze, które nawiedziły ostatnio południe Włoch.

- Zniknął symbol jednego z najbardziej obleganych przez turystów odcinków naszego wybrzeża i całych Włoch - powiedział w rozmowie z mediami burmistrz gminy Melendugno, na terenie której znajdował się Łuk. - Jest to niezwykle bolesny cios - dodał Maurizio Cisternino, zwracając również uwagę na coraz poważniejszy problem z erozją wybrzeża.

Przypomniał, że jego gmina przedstawiła projekt przeciwdziałania temu zjawisku naturalnemu, jednak nie został on zrealizowany z powodu braku środków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni