Runął jeden z symboli Włoch. Skalny zabytek przegrał z pogodą

We Włoszech runął słynny skalny Łuk Świętego Andrzeja, nazywany też Łukiem Miłości. Konstrukcja zlokalizowana u wybrzeży Adriatyku na południu Włoch zawaliła się tuż po walentynkach w wyniku sztormu i ulewnych deszczy. Łuk był jednym z turystycznych symboli regionu Apulia.

Widok na zawalony klif i fragmenty skalne w morzu w Apulii we Włoszech.
Facebook/Maurizio Cisternino
Zawalony Łuk Miłości we Włoszech. Konstrukcja przegrała z pogodą

Włoskie media informują, że w regionie Apulii, nad Adriatykiem, runął Łuk Świętego Andrzeja, nazywany Łukiem Miłości. Doszło do tego w nocy z 14 na 15 lutego, czyli tuż po walentynkach.

 

Łuk Miłości był formacją skalną stojącą w morzu tuż przy nadbrzeżnych klifach, z którymi łączył go naturalny most. Był to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli regionu, który chętnie odwiedzali turyści z całego świata.

 

 

Według ekspertów do zawalenia się skalnej formacji powstałej z wapienia i skał osadowych, doprowadziły sztorm i ulewne deszcze, które nawiedziły ostatnio południe Włoch.

 

- Zniknął symbol jednego z najbardziej obleganych przez turystów odcinków naszego wybrzeża i całych Włoch - powiedział w rozmowie z mediami burmistrz gminy Melendugno, na terenie której znajdował się Łuk. - Jest to niezwykle bolesny cios - dodał Maurizio Cisternino, zwracając również uwagę na coraz poważniejszy problem z erozją wybrzeża. 

 

Przypomniał, że jego gmina przedstawiła projekt przeciwdziałania temu zjawisku naturalnemu, jednak nie został on zrealizowany z powodu braku środków.

 

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
