Zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym w Ząbkach trafiło do strażaków w poniedziałkowe popołudnie. W jednym z mieszkań na parterze z niewiadomych przyczyn pojawił się ogień.

- W akcji brało udział 10 zastępów straży pożarnej, w tym grupa operacyjna - przekazała oficer prasowa KW PSP w Warszawie mł. kpt. Karolina Jaworska.

Ząbki. Pożar w mieszkalnym bloku. Zarządzono ewakuację

Z najnowszych informacji wynika, że w pożarze poszkodowanych zostało 11 osób, w tym dziecko. We wszystkich przypadkach doszło do podtrucia gazami pożarowymi. Jak mówiła mł. kpt. Jaworska, strażacy ewakuowali z wyższych pięter budynku 20 osób.

ZOBACZ: Pożar bloku w Ząbkach. Prokuratura podała możliwą przyczynę

Około godziny 16:00 grupa operacyjna, która uczestniczyła w akcji, opuściła miejsce zdarzenia. - Pożar już się nie rozprzestrzenia, jest opanowywany - dodała rzeczniczka.

Mieszkańcy sąsiednich bloków nie mają powodów do obaw - dym powstały wskutek pożaru nie stanowi już zagrożenia. Okoliczne drogi są w pełni przejezdne. Na ten moment nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną pojawienia się ognia w jednym z mieszkań.

Seria pożarów w podwarszawskich Ząbkach

Pożary nawiedzają podwarszawskie Ząbki już od zeszłego roku. 3 lipca spłonął tam blok mieszkalny przy ulicy Powstańców. Żywioł pozbawił wówczas dachu nad głową ponad 500 osób. Ogień doszczętnie zniszczył najwyższe kondygnacje, uszkodzeniu uległy jednak również mieszkania na parterze i dolnych piętrach.

W sumie niezdolnych do użytku było ponad 200 lokali. Kilka tygodni po zdarzeniu przy Powstańców spłonęło również pięć samochodów zaparkowanych niedaleko miejsca poprzedniego pożaru.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni