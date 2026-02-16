Posłanka opuściła Polskę 2050, teraz grzmi o autorytaryzmie. "Spodziewam się kolejnych wyjść"

Żaneta Cwalina-Śliwowska w piątek ogłosiła odejście z partii Polska 2050, pozostając w jej klubie parlamentarnym. - Mam wątpliwości, czy wszyscy w Polsce 2050 jednakowo rozumiemy słowo "demokracja", "pluralizm" i "solidarność" - mówiła Cwalina-Śliwowska na konferencji prasowej, komentując swoją decyzję.



Jej zdaniem uchwała Rady Krajowej, jaką przegłosowano "o włos", wydaje się być "uchwałą kagańcową, która zamyka usta parlamentarzystom mającym inne zdanie". Oznajmiła też, że uchwała "nie pozwala na zmiany na stanowiskach w partii oraz wyciąganie konsekwencji wobec posłów, którzy łamią zasady, na które się umówiono".

Cwalina-Śliwowska odeszła z Polski 2050. "Procesy autorytarne są łatwo osiągalne"

O sytuacji w partii Cwalina-Śliwowska mówiła w programie "Studio Parlament" na antenie Polsat News Polityka. - Nie mogę zaakceptować tego, co wydarzyło się na Radzie Krajowej. To, że została przyjęta w mojej ocenie niedemokratyczna uchwała. Uchwała, która przeczy chociażby regulaminowi Sejmu, która niejako zakłada kajdanki posłom, aby nie mogli samostanowić - stwierdziła w poniedziałek.



Według niej "procesy demokratyczne są trudne, wykuwają się w bólu". - Procesy autorytarne są łatwo osiągalne. Od jakiegoś czasu mamy wrażenie, że demokrację zamieniliśmy na autorytaryzm (w partii Polska 2050 - red.) - powiedziała posłanka, dodając, że to najpewniej nie koniec zmian w składzie partii. - Spodziewam się jeszcze kolejnych wyjść (...). Takie słyszę głosy - zdradziła.

W jej ocenie "to pokazuje też, jak bardzo do granicy dobrnęliśmy w tym dialogu wewnątrzpartyjnym". - Nie pochwalam prowadzenia wewnętrznej polityki na zewnątrz. Myślę, że każde ugrupowanie ma swoje problemy, tylko inne ugrupowania potrafią to robić wewnątrz - oceniła posłanka.

WIDEO: Żaneta Cwalina-Śliwowska o kulisach odejścia z Polski 2050

Odniosła się też do uchwały Rady Krajowej. Jak mówiła, podczas zgromadzenia stwierdziła, że jest ona "ośmieszająca i niemerytoryczna". - Niestety, moje uwagi zostały odebrane jako atak polityczny. Stąd ta sytuacja: wyszłam z partii, a nadal jestem w klubie, bo ta uchwała, blokująca wszelkie ruchy personalne, pozwala na to, żeby nie wyciągnąć wobec mnie konsekwencji - uznała.

Michał Kobosko i Anna Radwan też rezygnują z Polski 2050

Z członkostwa w Polsce 2050 zrezygnował także Michał Kobosko. Europoseł był w przeszłości wiceprzewodniczącym partii i jednym z najbliższych współpracowników Szymona Hołowni.

"Polska 2050 Szymona Hołowni była jak dotąd jedyną partią, do której należałem. Co więcej, była partią, którą aktywnie współtworzyłem od zera. Wierzyłem, że właśnie ta partia zajmie stabilną i silną pozycję w centrum polskiej sceny politycznej. Że wejdzie klinem w bardzo mocno zakleszczony układ PO-PiS" - napisał Kobosko w poniedziałkowym oświadczeniu.



Jak wskazał, "osiągnęliśmy wymierny sukces w wyborach 15 października 2023 roku we wspólnej, wzajemnie uzupełniającej się koalicji z PSL". "Wprowadziliśmy silną, świeżą reprezentację do Sejmu i Senatu, zajęliśmy ważne pozycje w rządzie i parlamencie" - napisał Kobosko, dodając, iż "to, co stało się później, jest już przedmiotem wielu analiz politologów i dziennikarzy".

"Ostatnie akordy w tym cyklu to ośmieszające nas wszystkich i wysoce podejrzane zdarzenia na drodze do wyboru Przewodniczącej partii, skandaliczne i nielegalne próby wysadzenia w powietrze procesu wyborczego w partii (...), niedopuszczalny szantaż w trakcie procesu wyborczego i straszenie wyprowadzeniem kilkunastu posłów z Klubu przez byłego Przewodniczącego partii" - napisał.

Swoje oświadczenie dotyczące odejścia z Polski 2050 wydała ponadto Anna Radwan-Röhrenschef, była wiceszefowa MSZ. "Nie odnajduję się w miejscu, gdzie merytoryczną polityczną debatę zastąpiły niedemokratyczne i nietransparentne decyzje. Dziękuję koleżankom i kolegom z Polski 2050 za kilka lat dobrej współpracy" - napisała na platformie X.

