Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z wicemarszałkiem Sejmu z PSL Piotrem Zgorzelskim. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Krzysztof Izdebski w garniturze i okularach siedzi na tle ekranów z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem będzie Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.

 

Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Hołownia: Mam nadzieję, że kolegom ręka uschnie, zanim coś takiego zrobią
Maria Kosiarz / wka / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃMAREK TEJCHMANPIOTR ZGORZELSKIPOLSAT NEWSPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 