Dr hab. Michał Bilewicz w programie "Najważniejsze pytania"

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie dr hab. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Program poprowadzą Karolina Olejak oraz Przemysław Szubartowicz. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Program "Najważniejsze pytania" emitowany jest dwa razy w tygodniu na Polsat News

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki o 18:00.

 

