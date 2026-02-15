Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE będzie odpowiadała na pytania Marka Tajchmana w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.