Eksperymentalna, długoterminowa prognoza pogody IMGW zapowiada chłody do początku drugiego kwartału.

Warto mieć jednak na uwadze, że mamy przedwiośnie, czyli okres przejściowy, charakteryzujący się wieloma dynamicznymi zmianami w przyrodzie i temperaturą w zakresie 0-5 st. Celsjusza. Po nim dopiero od 1 marca nastąpi wiosna meteorologiczna oraz 21 marca - wiosna kalendarzowa.

Luty przyniesie przedwiośnie, ale to jeszcze nie wiosna

Przełom lutego i marca to okres przedwiośnia. W tym roku przebiega typowo dla polskiego klimatu.

"O tej porze roku przyroda zaczyna budzić się z zimowego snu. Temperatura powietrza oscyluje pomiędzy 0 a 5 st. C. Gleba jeszcze chwilami jest zamarznięta, ale powoli roztapia się pokrywa lodowa i śnieżna. Woda z roztopów spływa do cieków i zbiorników wodnych" -podaje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Temperatura panująca na zewnątrz zwiastuje nadchodzące przedwiośnie. A zapowiadane przez IMGW mrozy w okresie od 14 do 18 lutego nie są tego zaprzeczeniem. Pogoda w lutym jest bardzo zmienna i naturalne jest, że po kilku dniach ocieplenia nadchodzą mrozy (niekiedy silne).

Marzec chłodniejszy od normy. Wiosna kalendarzowa nie równa się pogodowej

Według eksperymentalnej, długoterminowej prognozy IMGW marzec 2026 roku utrzyma na przeważającej części kraju temperatury poniżej normy wieloletniej przy miesięcznej sumie opadów w granicach mieszczących się w średniej z lat 1991-2020.

Prognoza długoterminowa: marzec 2026. Źródło: IMGW

Trwała, stabilna wiosenna aura prawdopodobnie nie rozpocznie się w pierwszej połowie marca. Należy spodziewać się w tym czasie temperatur z zakresu od 0 do 5,2 st. Celsjusza. Najchłodniej może być w województwach małopolskim i podlaskim, a najcieplej na zachodzie kraju - w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Kwiecień pierwszym realnym kandydatem na początek wiosny?

Jak zapowiada IMGW, na terenie całego kraju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Słupki rtęci nie pokażą w kwietniu wartości niższej niż 5 st. Celsjusza. Najzimniej będzie w województwach małopolskim i pomorskim, a najcieplej (powyżej 9 st. Celsjusza) - na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

Prognoza IMGW: kwiecień 2026 przyniesie temperatury w normie

Prognoza długoterminowa: kwiecień 2026. Źródło: IMGW

Najbardziej prawdopodobny okres wejścia w pogodową wiosnę to okres kwietnia wedle eksperymentalnego scenariusza IMGW. Warto jednak mieć na uwadze, że zeszłoroczne zapowiedzi przewidywały wyjątkowo ciepły styczeń, co nie znalazło odzwierciedlenia w pogodzie. Na przebieg pogody wpływa wiele czynników, w tym układ wyżów i niżów oraz stabilność wiru polarnego. Warto obserwować aktualne prognozy, aby przekonać się, kiedy nastanie prawdziwa i nieodwołalna już wiosna.

