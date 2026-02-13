Strzały pod Łukiem Triumfalnym. Nożownik zastrzelony przez policję

Około godz. 18.00 mężczyzna rzucił się z nożem na żandarma uczestniczącego w codziennej ceremonii zapalania ognia na Grobie Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym. Inni żandarmi użyli służbowej broni, by go powstrzymać.

Atak nożownika, padły strzały. Zamachowiec nie żyje

Napastnik, który został kilkukrotnie postrzelony, został przetransportowany do szpitala. Jego życia nie udało się odratować.

Według źródeł policyjnych, na które powołuje się agencja AFP, zamachowiec groził funkcjonariuszom podczas ceremonii, żądając ponownego rozpalenia znicza na Grobie Nieznanego Żołnierza.

W zdarzeniu nie ucierpiał żaden z przedstawicieli władz ani postronny świadek. Jak poinformował paryski operator transportu publicznego RATP, pobliska stacja metra została zamknięta ze względów bezpieczeństwa na prośbę policji.

Francuska prokuratura przekazała, że napastnik miał obywatelstwo francuskie i urodził się w 1978 r. Był już wcześniej skazany w Brukseli za próbę zabicia rok wcześniej trzech policjantów w Molenbeek w środkowej Belgii.

