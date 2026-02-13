W trakcie rozmowy Bogdan Rymanowski poruszy wiele ważnych tematów rozgrzewających opinię publiczną. Wśród nich znajdą się na pewno takie kwestie jak:

ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego,

stosunki z USA i kwestia Rady Pokoju Donalda Trumpa ,

relacje z koalicją rządzącą, w tym takie sprawy jak obsada funkcji ambasadorskich,

program SAFE

spór z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

ZOBACZ: Program SAFE. Sejm podjął decyzję

Nie zabraknie również pytań dotyczących pierwszych ułaskawień czy stosunku do azylów polityków PiS na Węgrzech, a także hipotetycznej organizacji przez Polskę Igrzysk Olimpijskich.

Karol Nawrocki gościem "Śniadania Rymanowskiego". W niedzielę o 9:55

"Śniadanie Rymanowskiego" z prezydentem Karolem Nawrockim już w najbliższą niedzielę na żywo o godzinie 9:55 w Polsat News, Polsat News Polityka, polsatnews.pl oraz na kanale You Tube Polsat News i portalu Interia. Natomiast retransmisja o godzinie 11:15 na antenie Polsatu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Ambasador się zagalopował". Polityk PiS o sprawie Czarzastego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl