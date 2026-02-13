Prezydent Karol Nawrocki gościem "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Już w najbliższą niedzielę gościem programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będzie prezydent Karol Nawrocki. W rozmowie poruszone zostaną kwestie związane między innymi z posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, stosunkami z USA czy relacjami z koalicją rządzącą. Rozmowa realizowana na żywo odbędzie się w Oranżerii w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

  • Prezydent Karol Nawrocki będzie gościem programu "Śniadanie Rymanowskiego" w najbliższą niedzielę o 9:55
  • W programie poruszone będą tematy RBN, stosunków z USA, relacji z koalicją rządzącą, ułaskawień i azyli politycznych PiS
  • Rozmowa odbędzie się na żywo w Oranżerii w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
  • Transmisja na żywo w Polsat News i Interii od 9:55, retransmisja w Polsacie o 11:15

W trakcie rozmowy Bogdan Rymanowski poruszy wiele ważnych tematów rozgrzewających opinię publiczną. Wśród nich znajdą się na pewno takie kwestie jak: 

  • ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
  • stosunki z USA i kwestia Rady Pokoju Donalda Trumpa,
  • relacje z koalicją rządzącą, w tym takie sprawy jak obsada funkcji ambasadorskich,
  • program SAFE
  • spór z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

ZOBACZ: Program SAFE. Sejm podjął decyzję

 

Nie zabraknie również pytań dotyczących pierwszych ułaskawień czy stosunku do azylów polityków PiS na Węgrzech, a także hipotetycznej organizacji przez Polskę Igrzysk Olimpijskich.

Karol Nawrocki gościem "Śniadania Rymanowskiego". W niedzielę o 9:55

"Śniadanie Rymanowskiego" z prezydentem Karolem Nawrockim już w najbliższą niedzielę na żywo o godzinie 9:55 w Polsat News, Polsat News Polityka, polsatnews.pl oraz na kanale You Tube Polsat News i portalu Interia. Natomiast retransmisja o godzinie 11:15 na antenie Polsatu.

 

WIDEO: "Ambasador się zagalopował". Polityk PiS o sprawie Czarzastego
