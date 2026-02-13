Katarzyna Kotula w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

W piątkowym "Gościu Wydarzeń" rozmowa z Katarzyną Kotulą z Nowej Lewicy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Transmisja dostępna od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.