Katarzyna Kotula w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W piątkowym "Gościu Wydarzeń" rozmowa z Katarzyną Kotulą z Nowej Lewicy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Transmisja dostępna od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Kobieta w czarnym żakiecie i okularach z kręconymi blond włosami.
Polsat News
Katarzyna Kotula w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia z prof. Jackiem Czaputowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego, byłym ministrem spraw zagranicznych.

 

WIDEO: Alternatywne źródła energii. Minister Miłosz Motyka o ogrzewaniu bez dostępu do prądu
