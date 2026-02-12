Według danych GUS, w 2024 roku w Polsce zawarto 5517 małżeństw z obcokrajowcami – to związki, w których jedna osoba była obywatelem Polski, a druga innego kraju. W tej liczbie znalazło się 2647 Polek, które wyszły za cudzoziemców oraz 2870 Polaków, którzy poślubili obywatelki innych państw.

Jak zaznaczyli autorzy komunikatu, takie małżeństwa stanowią 4,1 proc. wszystkich ślubów zawartych w Polsce. To najwyższy wynik od 2006 roku, kiedy zawarto 3583 takich małżeństw.

Śluby z obcokrajowcami. Kogo najczęściej wybierają Polki i Polacy?

Lista najpopularniejszych narodowości pokazuje różnice między wyborami kobiet i mężczyzn. Polki najczęściej wychodzą za mąż za Ukraińców - 534 śluby, obywateli Wielkiej Brytanii - 276, Turków - 182, Niemców - 139 i Włochów - 104.

Polacy najczęściej żenią się z: Ukrainkami - 2013 ślubów, Białorusinkami – 215, Rosjankami – 56, Litwinkami – 25, a także obywatelkami Wielkiej Brytanii – 24.

Skala związków polsko-ukraińskich jest szczególnie widoczna. Wśród Polek i Polaków to zdecydowanie najczęstszy wybór. Liderem jest województwo dolnośląskie, gdzie takie małżeństwa stanowią 5,6 proc. wszystkich zawartych związków. Tuż za nim plasują się województwa: mazowieckie - 5,4 proc., zachodniopomorskie - 4,9 proc., lubuskie - 4,7 proc. i małopolskie - 4,6 proc.

Dla porównania, najmniejszy udział odnotowano w podkarpackim - 2,2 proc.

Śluby z obcokrajowcami. Polska na tle Europy

GUS zwrócił uwagę, że w niektórych państwach odsetek małżeństw międzynarodowych jest wielokrotnie wyższy. Zgodnie z danymi Eurostatu z 2023 r., udział takich związków w ogólnej liczbie małżeństw wynosił np.: 34,8 proc. w Szwajcarii, 27,4 proc. w Luksemburgu, czy 16,5 proc. w Hiszpanii.

"Rekordowy 2024 rok potwierdza, że związki ponad granicami przestają być wyjątkiem, a stają się stałym elementem społecznego krajobrazu. Z kolei paszport coraz rzadziej bywa przeszkodą, a coraz częściej początkiem wspólnej historii" - podkreślono w komunikacie GUS.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni