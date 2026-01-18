- Nauczyciel i samorządowiec związany z Elblągiem zmarł po ciężkiej chorobie - poinformował Polską Agencję Prasową poseł PiS Andrzej Śliwka.

Nie żyje Sławomir Sadowski. "Przedkładał dobro innych nad swoje"

- Był świetnym pedagogiem i historykiem, osobą bardzo zaangażowaną społecznie, która uczestniczyła w setkach akcji charytatywnych. Przedkładał dobro innych nad swoje. Był bardzo dobrym człowiekiem, jednocześnie lojalnym, uczciwym. Związany z Porozumieniem Centrum i z PiS. Pokazywał, że w polityce nie można chodzić na skróty tylko trzeba realizować zadania i był przy tym skuteczny - powiedział o Sławomirze Sadowskim poseł PiS Andrzej Śliwka.

Sławomir Sadowski urodził się 19 grudnia 1948 w Pasłęku. Po studiach na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. W latach 1994-2000 pełnił społecznie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu. Organizował wówczas spotkania historyczne dla młodzieży z naukowcami.

Sławomir Sadowski miał 77 lat. Był m.in. senatorem i wicewojewodą

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku był współredaktorem lokalnej "Gazety Pasłęckiej", a w latach 1993-1997 zajmował stanowisko redaktora naczelnego w innych lokalnych gazetach.

W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pełnił między innymi: funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji, członka Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Komisji Heraldycznej. W latach 2005-2011 był senatorem RP dwóch kadencji.

W 2014 r. został wybrany radnym województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 2015 - 2023 pełnił funkcję wicewojewody warmińsko-mazurskiego. W 2012 roku przyznano mu tytuł honorowego obywatela miasta i gminy Pasłęk.

