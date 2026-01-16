Minister Grenlandii nie mogła powstrzymać łez. "Jestem przytłoczona"

Minister spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt oraz jej duński odpowiednik Lars Lokke Rasmussen spotkali się w środę z wiceprezydentem USA J.D. Vancem oraz sekretarzem stanu Marco Rubio by omówić kwestie związane z Grenlandią.

Jak wskazują, ich rozmowy zakończyły się nieporozumieniem.

ZOBACZ: Medal noblowski przekazany Trumpowi. "Za oddanie wolności"

- Pracujemy naprawdę bardzo ciężko, mimo że jest nas niewiele - powiedziała Motzfeldt w rozmowie z państwowym nadawcą KNR. W wywiadzie podkreśliła, że Grenlandia jest bardzo silna.

- Robimy wszystko co w naszej mocy, jednak ostatnie dni... - nie dokończyła minister, która musiała przerwać, by powstrzymać łzy.

Greenland’s Foreign Minister Vivian Motzfeldt gets visibly emotional, briefly breaks down on live interview:



“We are doing our utmost. But the last days, naturally… oh, I am getting very emotional. I am overwhelmed.” pic.twitter.com/8v5vHoAk0Y — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Minister Grenlandii musiała powstrzymać łzy. Emocjonalne wystąpienie w telewizji

- Robię się bardzo emocjonalna. Jestem przytłoczona. Ostatnie dni były ciężkie. Nasze przygotowania do rozmowy, rosnąca presja... To było wymagające - dokończyła po chwili milczenia minister.

Motzfeldt podkreśliła, iż grenlandzki rząd jest silny, oraz zapewniła, iż nadal będzie prowadził działania, by "zapewnić Grenlandczykom poczucie bezpieczeństwa". - Pracujemy ze wszystkich sił, żeby to osiągnąć - zapewniła.

ZOBACZ: Spór o Grenlandię. "Europa ma dwa realne sposoby obrony wyspy"

Prezydent USA Donald Trump jasno zadeklarował, iż chce kontrolować terytorium Grenlandii. Jego zdaniem teren wyspy jest kluczowy dla narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Zapowiedzi Trumpa spotkały się z krytyką krajów Europy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Ekspert o sytuacji w Wenezueli. Wskazał kierunek zmian Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl