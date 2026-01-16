We wpisach na swoim portalu społecznościowym Truth Social Trump ogłosił też oficjalne rozpoczęcie drugiej fazy ogłoszonego przez siebie planu pokojowego dla Strefy Gazy. Jako prezes Rady Pokoju poparł nowe, lokalne władze w enklawie - Narodowy Komitet Administracji Strefy Gazy, który tworzą - jak to określił - "palestyńscy technokraci".

"Ci palestyńscy przywódcy są niezłomnie oddani idei POKOJOWEJ przyszłości!" - zapewnił Trump. Prezydent USA zapowiedział też, że doprowadzi wkrótce do pełnego rozbrojenia Hamasu, co jest kluczowym elementem drugiej fazy jego 20-punktowego planu.

ZOBACZ: Koniec zawieszenia broni w Stefie Gazy? Biuro Netanjahu wydało oświadczenie

"Przy wsparciu Egiptu, Turcji i Kataru zapewnimy KOMPLEKSOWE porozumienie demilitaryzacyjne z Hamasem, obejmujące oddanie WSZYSTKIEJ broni i demontaż KAŻDEGO tunelu. Hamas musi NATYCHMIAST wywiązać się ze swoich zobowiązań" - zaznaczył Trump.

"Jak już mówiłem, mogą to zrobić w sposób łatwy lub trudny. Mieszkańcy Gazy cierpieli już wystarczająco długo. Przyszedł już czas" - napisał prezydent USA.

Trump ogłasza utworzenie Rady Pokoju. Sam stanie na jej czele

Mimo deklaracji o sformowaniu Rady Pokoju Trump nie podał nazwisk osób, które w niej zasiądą. Wcześniej zapowiadał, że w jej szeregach znajdą się m.in. były brytyjski premier Tony Blair, uważany za pierwotnego pomysłodawcę planu oraz samej Rady. Wcześniej ogłoszono, że na miejscu przedstawicielem gremium ma być bułgarski dyplomata Nikołaj Mładenow.

ZOBACZ: USA nie wiedzą, co dzieje się z ich bronią dla Izraela. Nowy raport szokuje

Podczas środowej telekonferencji prasowej dwaj kluczowi przedstawiciele USA zapewnili, że przejście do drugiej fazy planu pokojowego Trumpa "jest wielkim osiągnięciem". Nie podali jednak szczegółów dotyczących jego kluczowych elementów, w tym utworzenia Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych z udziałem wojsk państw muzułmańskich. Przyznali zarazem, że władze Izraela są sceptyczne co do prawdopodobieństwa rozbrojenia Hamasu.

Urzędnicy Białego Domu zapowiedzieli, że Trump ogłosi te szczegóły w ciągu dwóch tygodni. Dodatkowe informacje na ten temat prezydent USA ma też przekazać podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, które odbędzie się w dniach 19-23 stycznia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni