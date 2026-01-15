Tragedia w Chełmnie. Nie żyje matka i troje dzieci

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 17:30. Jak relacjonują strażacy, służby otrzymały prośbę o siłowe otwarcie mieszkania w jednej z kamienic w centrum Chełmna.

- Po wejściu do lokalu ujawniono ciała czterech osób. Ofiarami były 31-letnia kobieta oraz jej troje dzieci w wieku 3, 11 i 12 lat - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl kpt. mgr inż. Kasper Korczak z KP PSP w Chełmnie.

Na miejscu natychmiast rozpoczęto działania zabezpieczające. Strażacy sprawdzili instalację grzewczą oraz wentylacyjną w mieszkaniu. - Przeprowadzone pomiary wykazały, że stężenie tlenku węgla przekraczało 900 ppm - poinformował.

Jest to stężenie, które jest śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia. Przy 12000-13000 ppm dochodzi do utraty przytomności, a po 2-3 wdechach następuje śmierć w 1-3 minuty.

Służby przypominają, że tlenek węgla jest tak niebezpieczny, ponieważ to bezbarwny, bezwonny i niewykrywalny ludzkimi zmysłami gaz. Wydziela się m.in. podczas niepełnego spalania paliw, gdy jest ograniczony dostęp do powietrza.

Bardzo łatwo wchłania się przez drogi oddechowe i łączy z hemoglobiną we krwi, co może prowadzić do zatrucia. Czujka pozwala na stały monitoring obecności niebezpiecznego gazu.

Objawy zatrucia czadem

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia tlenku węgla we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:

ból głowy

zaburzenia koncentracji

zawroty głowy

osłabienie

wymioty

konwulsje,

drgawki

utrata przytomności

śpiączka

zaburzenia tętna

zwolniony oddech.

Kiedy dochodzi do zatruć tlenkiem węgla?

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:

wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze,

niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych,

niesprawne przewody kominowe w budynków,

niedrożna wentylacja pomieszczeń,

pożary

Poza montażem czujki dymu przed zatruciem czadem można się uchronić sprawdzając regularnie szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Przydatne będzie również systematycznie sprawdzanie ciągu powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej - jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki.

Absolutnie nie wolno zaklejać i zasłaniać kratek wentylacyjnych. Aby zapobiec tragedii należy także - w przypadku pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania - często wietrzyć pomieszczenie.

Jeśli zaobserwujemy objawy takie jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i najlepiej je opuścić, a także skonsultować się z lekarzem.

