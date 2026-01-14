Ambasada Stanów Zjednoczonych w Teheranie wezwała we wtorek swoich obywateli do natychmiastowego wyjazdu z Iranu. "Rozważcie opuszczenie Iranu drogą lądową do Turcji lub Armenii, jeśli będzie to bezpieczne" - czytamy w komunikacie.

USA. Donald Trump ostrzega władze w Teheranie: Zobaczycie, co się stanie

Z kolei Donald Trump oświadczył we wtorek, że USA podejmą "bardzo mocne działania", jeśli rząd Iranu zacznie wieszać protestujących. - Nie słyszałem o wieszaniu. Jeśli będą ich wieszać, zobaczycie, co się stanie… Podejmiemy bardzo mocne działania, jeśli coś takiego zrobią – powiedział Trump w wywiadzie dla CBS News.

ZOBACZ: Iran uciszył Starlinka. Wojskowe zakłócanie satelitów odcina kraj od świata

Amerykański Departament Stanu podał we wtorek na platformie X, że irańskie władze zamierzają stracić w środę jednego z demonstrantów, skazanego 14 stycznia na karę śmierci 26-letniego Erfana Soltaniego.

Protesty w Iranie. Media szacują liczbę ofiar

CBS podała we wtorek, że liczba zabitych podczas trwających od ponad dwóch tygodni antyrządowych protestów w Iranie może wynosić od 12 tys. do nawet 20 tys. osób.

ZOBACZ: USA o krok od interwencji w Iranie. Trump: "Poważnie rozważam atak"

Protesty, które rozpoczęły się z powodów ekonomicznych - głównie gwałtownego spadku wartości waluty - szybko przekształciły się w ogólnonarodowe demonstracje przeciwko Republice Islamskiej.

