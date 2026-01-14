Koniec spotkania ws. Grenlandii. "Nie udało nam się zmienić stanowiska USA"

- Nie ma natychmiastowego zagrożenia ze strony Chin czy Rosji - oświadczył duński minister, odnosząc się do sugestii amerykańskiej administracji. Donald Trump twierdził, że Grenlandia pod rządami Danii może zostać przejęta przez jedno z wymienionych państw. - Nie ma potrzeby, żeby USA przejmowały Grenlandię - podkreślał szef duńskiej i grenlandzkiej delegacji na konferencji po spotkaniu.

- Nie udało się zmienić stanowiska USA. Wciąż mamy fundamentalny spór, dlatego będziemy kontynuować rozmowy - dodał polityk.

Strona reprezentująca Grenlandię zaznaczyło ponadto, że wyspa jest chroniona artykułem 5. NATO. Zapis Traktatu Północnoatlantyckiego wskazuje na konieczność obrony kraju NATO przez wszystkich członków sojuszu.

Rozmowy ws. Grenlandii. Szefowa dyplomacji podtrzymała stanowisko

Z kolei minister spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt poinformowała, że chce wzmocnić współpracę z rządem Stanów Zjednoczonych, ale sama Grenlandia nie godzi się na włączenie do USA.

Przedstawiciele delegacji przekazali również, że Dania jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo Grenlandczykom, a wszelkie idee nieprzestrzegające integralności terytorialnej Grenlandii z królestwem są "całkowicie nie do przyjęcia".

W celu zażegnania sporu między Danią, Grenlandią i USA ma zostać powołana specjalna grupa operacyjna "na wysokim szczycie". Według zapowiedzi zbierze się w ciągu kilku tygodni.

W spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Danii i zależnej od niej Grenlandii wzięli udział m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Do rozmów doszło na tle gróźb kierowanych przez Donalda Trumpa dotyczących przejęcia wyspy przez Stany Zjednoczone.

