- Użycie przez Moskwę rakiety Oriesznik, która może przenosić głowice nuklearne, skierowane przeciwko Ukrainie w pobliżu granicy z Polską i NATO, stanowi kolejną niebezpieczną i niejasną eskalację tej wojny, chociaż Stany Zjednoczone pilnie współpracują z Kijowem, innymi partnerami i Moskwą, aby zakończyć konflikt poprzez negocjacje - powiedziała w poniedziałek Tammy Bruce, cytowana przez Radio Wolna Europa.

Wcześniej pojawiły się doniesienia o tym, że ​​rosyjska hipersoniczna rakieta Oriesznik uderzyła w nocy w warsztat ukraińskiego przedsiębiorstwa państwowego we Lwowie - czytamy w ukraińskim serwisie united24media.com.

USA. Administracja potępia ataki Rosji

Tammy Bruce stwierdziła, że ​​ciągłe ataki Rosji na ukraiński system energetyczny i infrastrukturę cywilną zdają się otwarcie podważać wysiłki dyplomatyczne mające na celu zakończenie walk.

- Zamiast dążyć do pokojowego rozwiązania, działania Rosji grożą jedynie zaostrzeniem wojny – powiedział Bruce. Dodała, że ataki na ukraiński sektor energetyczny wyglądają jak "kpina" ze strony Kremla.

- Potępiamy trwające i nasilające się ataki Rosji na ukraińskie obiekty energetyczne i inną infrastrukturę cywilną. Ataki te są kpiną z idei pokoju, która ma ogromne znaczenie dla świata i dla prezydenta Trumpa - dodała.



Bruce stwierdziła, że ostatnie zachowanie Rosji grozi rozszerzeniem wojny, zamiast przybliżać ją do zakończenia.

Rosyjski atak na Kijów i Charków. Uderzyli w sanatorium dla dzieci

W nocy doszło do zmasowanego ataku na Kijów i Charków. Poszkodowani odnieśli obrażenia o różnym stopniu zaawansowania. Ofiarą rosyjskich nalotów padło sanatorium dla dzieci. Zaatakowany został także Kijów. "Zostańcie w schronach" - apelował mer stolicy Witalij Kliczko.



Nocne ataki zostały przeprowadzone przy użyciu dronów. Sprawę relacjonował na bieżąco szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, który poprosił mieszkańców o zachowanie ostrożności, ostrzegając przed działaniami wroga.



Mimo to nie obyło się bez ofiar. Na obrzeżach Charkowa zginęły cztery osoby. Kolejne sześć zostało rannych. Syniehubow poinformował, że chodzi m.in. o mężczyzn w wieku 40 i 42 lat, którzy zostali przewiezieni do szpitala. 58-latek doznał natomiast ciężkiej reakcji na stres.

Według mera Charkowa Ihora Terechowa rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Na miejscu wybuchł pożar. Nie ma informacji o ofiarach.

