Prestiżowy ranking New York Times. Polskie miasto na drugim miejscu
Warszawa to jeden z najciekawszych kierunków podróży na świecie. Dziennik New York Times umieścił polską stolicę na podium swojego prestiżowego rankingu. A to nie jedyne wyróżnienie dla tego miasta w ostatnich miesiącach.
"New York Times" sporządził listę 52 miejsc do zwiedzenia w 2026 roku. Z uwagi na 250-lecie ogłoszenia niepodległości zwyciężyły Stany Zjednoczone, ale na drugim miejscu nie znalazł się Paryż, Londyn czy Dubaj, lecz... Warszawa ze swoim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Doceniono ją za ofertę kulturalną i namacalną przemianę.
Warszawa doceniona. "Konsekwentna budowa wizerunku"
Autorzy zestawienia szczególnie skupili się na nowej stołecznej atrakcji. Chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które prezentuje obecnie "przełomową wystawę" pod nazwą "Kwestia kobieca 1550-2025". Po wizycie w MSN, przekonuje gazeta, warto spojrzeć, jak mający PRL-owski rodowód Plac Defilad przeistacza się "w zielone, przyjazne dla pieszych centrum", w którym mieści się siedziba awangardowego teatru TR Warszawa. Jak podkreślono, metropolię latami postrzegano jako "raczej pragmatyczną niż magnetyczną".
"W 2026 roku domaga się, aby spojrzeć na nią na nowo" - wspomina amerykański dziennik.
Druga pozycja w globalnym rankingu jest "(...) ważnym sygnałem dla świata i potwierdzeniem, że Warszawa konsekwentnie buduje swój wizerunek jako nowoczesna europejska stolica, w której historia i przyszłość spotykają się w inspirujący sposób"- ocenił cytowany na stronie magistratu prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
Zaledwie kilka tygodni temu warszawiacy mogli cieszyć się z innego zaszczytu. W analizie przygotowanej przez "European Best Destinations" metropolia otwiera listę "10 najbardziej inspirujących miast Europy". Warszawa uplasowała się przed Wiedniem i Genewą.
Przytaczający te wyniki magazyn "Forbes" chwalił ten cel podróży za mnogość terenów zielonych i wydajny system transportu publicznego. Doceniono też nadwiślańskie galerie, kawiarnie i kameralne centra kulturalne, zaadaptowane w dawnych terenach przemysłowych.
Zauważono też przystępność cenową aglomeracji oraz fakt, że jest ona bezpiecznym miejscem.
Kraków (i nie tylko) też zbiera pochwały
Jakby tego było mało, inna polska perła, Kraków, została zauważona przez magazyn turystyczny Travel And Tour World (TTW). W grudniowym artykule wskazuje się tam Polskę jako jedną z topowych lokalizacji wakacyjnych.
W kontekście turystyki bożonarodzeniowo-noworocznej ciepłe słowa padają pod adresem grodu Kraka, ale też Gdańska i ponownie Warszawy. Podkreślono uroki średniowiecznej architektury, tętniących życiem świątecznych jarmarków oraz klimatycznej starówki.
"Plasuje się w czołówce najlepszych miejsc na wakacje w Europie" - zaznaczono.
Miasto znalazło się też na 20 pozycji na świecie w rankingu serwisu Tripadvisor obejmującym najlepsze kierunki, jeśli chodzi o ofertę kulturalną.
