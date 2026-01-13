Prestiżowy ranking New York Times. Polskie miasto na drugim miejscu

"New York Times" sporządził listę 52 miejsc do zwiedzenia w 2026 roku. Z uwagi na 250-lecie ogłoszenia niepodległości zwyciężyły Stany Zjednoczone, ale na drugim miejscu nie znalazł się Paryż, Londyn czy Dubaj, lecz... Warszawa ze swoim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Doceniono ją za ofertę kulturalną i namacalną przemianę.

Warszawa doceniona. "Konsekwentna budowa wizerunku"

Autorzy zestawienia szczególnie skupili się na nowej stołecznej atrakcji. Chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które prezentuje obecnie "przełomową wystawę" pod nazwą "Kwestia kobieca 1550-2025". Po wizycie w MSN, przekonuje gazeta, warto spojrzeć, jak mający PRL-owski rodowód Plac Defilad przeistacza się "w zielone, przyjazne dla pieszych centrum", w którym mieści się siedziba awangardowego teatru TR Warszawa. Jak podkreślono, metropolię latami postrzegano jako "raczej pragmatyczną niż magnetyczną".

Wikimedia Commons/Adrian Grycuk Warszawa doceniona przez "New York Times" za ofertę kulturalną i przemianę

"W 2026 roku domaga się, aby spojrzeć na nią na nowo" - wspomina amerykański dziennik.

Druga pozycja w globalnym rankingu jest "(...) ważnym sygnałem dla świata i potwierdzeniem, że Warszawa konsekwentnie buduje swój wizerunek jako nowoczesna europejska stolica, w której historia i przyszłość spotykają się w inspirujący sposób"- ocenił cytowany na stronie magistratu prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Zaledwie kilka tygodni temu warszawiacy mogli cieszyć się z innego zaszczytu. W analizie przygotowanej przez "European Best Destinations" metropolia otwiera listę "10 najbardziej inspirujących miast Europy". Warszawa uplasowała się przed Wiedniem i Genewą.

Przytaczający te wyniki magazyn "Forbes" chwalił ten cel podróży za mnogość terenów zielonych i wydajny system transportu publicznego. Doceniono też nadwiślańskie galerie, kawiarnie i kameralne centra kulturalne, zaadaptowane w dawnych terenach przemysłowych.

Zauważono też przystępność cenową aglomeracji oraz fakt, że jest ona bezpiecznym miejscem.

Wikimedia Commons Warszawa doceniona przez "New York Times" za ofertę kulturalną i przemianę

Kraków (i nie tylko) też zbiera pochwały

Jakby tego było mało, inna polska perła, Kraków, została zauważona przez magazyn turystyczny Travel And Tour World (TTW). W grudniowym artykule wskazuje się tam Polskę jako jedną z topowych lokalizacji wakacyjnych.

W kontekście turystyki bożonarodzeniowo-noworocznej ciepłe słowa padają pod adresem grodu Kraka, ale też Gdańska i ponownie Warszawy. Podkreślono uroki średniowiecznej architektury, tętniących życiem świątecznych jarmarków oraz klimatycznej starówki.

"Plasuje się w czołówce najlepszych miejsc na wakacje w Europie" - zaznaczono.

Miasto znalazło się też na 20 pozycji na świecie w rankingu serwisu Tripadvisor obejmującym najlepsze kierunki, jeśli chodzi o ofertę kulturalną.

Polsat News Warszawa na drugim miejscu listy "New York Times"

