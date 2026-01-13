Na antenie Polsat News minister aktywów państwowych mówił o sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według doniesień "Rzeczpospolitej" państwowa spółka jest na krawędzi bankructwa. - Myśląc w kategoriach interesów naszych własnych i bezpieczeństwa, uważam, że JSW powinno przetrwać - zapewnił Wojciech Balczun, zastrzegając, że wyobraża sobie każdy scenariusz.

Czy JSW przetrwa? Balczun: Wszyscy musimy się złożyć na proces ratowania

Szef MAP zapewnił w "Gościu Wydarzeń", że strona rządowa chce doprowadzić do rozwiązania problemów wokół JSW, które zaakceptowałyby wszystkie zainteresowane strony. - Jak spotkałem się ze związkami zawodowymi, powiedzieliśmy wprost: zrobimy wszystko, żeby to, co zależy od resortów aktywów państwowych, energii, żebyśmy te rzeczy wspólnie zrealizowali - nadmienił.

ZOBACZ: Dariusz Matecki zjawił się w sądzie. W tle jego państwowa posada

Jak dodał w rozmowie z Markiem Tejchmanem, wszyscy natomiast "musimy się na ten proces ratowania JSW w pewnym sensie złożyć". Polityk argumentował, że wiele problemów w JSW wynika ze sposobu zarządzania przez poprzednią ekipę rządzącą. Wskazał na "rozdmuchiwanie kosztów ponad miarę".

Balczun dopytywany o ten zarzut wskazał, iż ma na myśli działania podejmowane przez "poprzednią ekipę polityczną i mówiąc wprost, też poprzednie zarządy". - Polskie kopalnie powinny przejść, czy powinny dokończyć proces restrukturyzacji. W tym zakresie mamy pewnego rodzaju koncepcje, ale za wcześnie, żeby pokazywać, w jaką stronę to pójdzie - nadmienił.

WIDEO: Sytuacja w JSW. Minister: Musimy się złożyć na proces ratowania

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Socjalne kopalnie"? Balczun: Koszty dopłat trzy razy większe niż wartość węgla

Prowadzący zauważył, że restrukturyzacje ciągną się od lat, a pracownicy zwracają uwagę na brak inwestycji. - To jest dobry argument, ale z drugiej strony mamy przewymiarowane, zbyt drogie kopalnie. Takie pojęcie pojawiło się ze strony jednego z szefów spółek węglowych, że mamy tzw. kopalnie socjalne - wskazał minister.

Jak wytłumaczył, w takich zakładach "koszty dopłat do wydobycia węgla przekraczają trzykrotnie wartość tego wydobywanego węgla, więc coś jest nie tak". Zapowiedział też, że w 2028 zostanie w Polsce wyprodukowanych w trzech polskich fabrykach 180 tys. sztuk amunicji 155 mm.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni