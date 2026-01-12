Wydadzą miliardy na drony. Obawy europejskiego kraju dotyczą również USA

Świat

Szwecja wyda miliardy w sektorze obronności na zakup dronów, systemów oraz amunicji. Szef tamtejszego resortu obrony Pal Jonson przekazał, że spodziewa się dostawy w ciągu dwóch lat. Powiedział również, że "Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i Ukrainy" ze względu na zagrożenie ze strony Rosji oraz "nieprzewidywalność USA".

Mężczyzna w ciemnej kurtce, stojący przed czołgiem.
AP/ Roman Koksarov
Szwecja wyda miliardy na uzbrojenie. Powodem Rosja i "nieprzewidywalne USA"

Szwecja zainwestuje cztery miliardy koron (ok. 1,5 mld zł) w zakup dronów dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych - poinformował w poniedziałek minister obrony Pal Jonson. Przekazał, że inwestycja obejmie:

  • drony rozpoznawcze,
  • drony do walki elektronicznej
  • oraz "długodystansową amunicję krążącą" - znaną również jako drony kamikaze lub samobójcze.

- Obejmuje ona również drony morskie do usuwania min i nadzoru morskiego - dodał Jonson. Zakomunikował również, że wszystkie systemy dronów powinny zostać dostarczone "w ciągu dwóch lat"

 

Co więcej, Jonson poinformował, że 1,3 miliarda koron szwedzkich (ok. 507 mln zł)  w swoje "możliwości kosmiczne, obejmujące około 10 satelitów wojskowych, które zwiększą skuteczność naszych systemów bezzałogowych i pocisków manewrujących".

Szwecja zainwestuje miliardy koron w drony

Agencja AFP przypomniała, że niedzielę Szwecja ogłosiła, że zainwestuje 15 mld koron szwedzkich (5,9 mld zł) w naziemne systemy obrony powietrznej. Natomiast w listopadzie ogłosiła, iż wyda około 366 mln dolarów (1,3 mld zł) na pociski ziemia-powietrze krótkiego zasięgu IRIS-T, aby chronić się przed pociskami, dronami i samolotami bojowymi.

 

ZOBACZ: "Nikt nie będzie nam rozkazywał". Kraj reaguje na ultimatum Trumpa

 

Podczas corocznego przemówienia na konferencji dotyczącej obronności Jonson ubolewał również nad pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

- Do rosnącego zagrożenia ze strony Rosji dochodzi obecnie zwiększona nieprzewidywalność Stanów Zjednoczonych. Oczywistym wnioskiem jest to, że Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i Ukrainy - powiedział Jonson.

 

jkn/wka / polsatnews.pl
