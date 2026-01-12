Szwecja zainwestuje cztery miliardy koron (ok. 1,5 mld zł) w zakup dronów dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych - poinformował w poniedziałek minister obrony Pal Jonson. Przekazał, że inwestycja obejmie:

drony rozpoznawcze ,

, drony do walki elektronicznej

oraz "długodystansową amunicję krążącą" - znaną również jako drony kamikaze lub samobójcze.

- Obejmuje ona również drony morskie do usuwania min i nadzoru morskiego - dodał Jonson. Zakomunikował również, że wszystkie systemy dronów powinny zostać dostarczone "w ciągu dwóch lat".

Co więcej, Jonson poinformował, że 1,3 miliarda koron szwedzkich (ok. 507 mln zł) w swoje "możliwości kosmiczne, obejmujące około 10 satelitów wojskowych, które zwiększą skuteczność naszych systemów bezzałogowych i pocisków manewrujących".

Agencja AFP przypomniała, że niedzielę Szwecja ogłosiła, że zainwestuje 15 mld koron szwedzkich (5,9 mld zł) w naziemne systemy obrony powietrznej. Natomiast w listopadzie ogłosiła, iż wyda około 366 mln dolarów (1,3 mld zł) na pociski ziemia-powietrze krótkiego zasięgu IRIS-T, aby chronić się przed pociskami, dronami i samolotami bojowymi.

Podczas corocznego przemówienia na konferencji dotyczącej obronności Jonson ubolewał również nad pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Do rosnącego zagrożenia ze strony Rosji dochodzi obecnie zwiększona nieprzewidywalność Stanów Zjednoczonych. Oczywistym wnioskiem jest to, że Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i Ukrainy - powiedział Jonson.

