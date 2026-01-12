Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Watykanie papież nawiązał do trwających obecnie protestów antyrządowych w Iranie oraz wojny w Syrii. Leon XIV powiedział, że nieustannie myśli o konfliktach zbrojnych w tych rejonach i ma nadzieję, że władze położą im kres.

- Myślami kieruję się ku temu, co dzieje się w ostatnich dniach na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iranie i Syrii, gdzie utrzymujące się napięcia powodują śmierć wielu osób - mówił biskup Rzymu.

Zwracając się do tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, papież zachęcił ich do wspólnej modlitwy za ofiary wojen i osoby prześladowane wskutek wszelakich konfliktów zbrojnych.

Papież modli się za pokój w Iranie. "Dobro wspólne całego społeczeństwa"

- Mam nadzieję i modlę się o to, by z cierpliwością pielęgnowano dialog i pokój, dążąc do dobra wspólnego całego społeczeństwa - mówił Leon XIV.

Była to pierwsza wypowiedź papieża odnosząca się do trwających od kilkunastu dni antyreżimowych protestów w Iranie. Ze względu na ograniczenie przez irańskie władze dostępu do internetu, dokładna liczba ofiar demonstracji nie jest znana. Według doniesień agencji AFP, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin liczba ofiar wyniosła ponad 2 tysiące osób.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie ostrzegał Teheran interwencją zbrojną, jeśli na ulicach Iranu nadal będzie dochodzić do zamieszek z protestującymi. Jak podał w niedzielę "New York Times", Trump zapoznał się już z najnowszymi opcjami ataki na Iran i przygotowuje do niego swoje wojska.

ZOBACZ: "Tajemniczy obiekt" na trasie Trumpa. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Z kolei w Syrii lotnictwo USA przeprowadziło w sobotę naloty na obiekty Państwa Islamskiego. W Aleppo nasilają się zaś walki między siłami rządowymi, wspieranymi przez Turcję, a kurdyjskimi bojownikami. Od wtorku ze swoich domów ewakuowało się około 150 tys. osób.

Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie, Leon XIV nawiązał również do wojny w Ukrainie, w szczególności do zmasowanych rosyjskich ataków na jej infrastrukturę energetyczną.

- Na Ukrainie nowe ataki, szczególnie ciężkie, wymierzone przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną - i to w momencie, gdy jest coraz zimniej - w dotkliwy sposób uderzają w ludność cywilną. Modlę się za tych, którzy cierpią i ponawiam apel o to, by zakończyć przemoc i nasilić wysiłki, by osiągnąć pokój - podkreślił papież.

Leon XIV dodał również, że modli się za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci urodzonych w warunkach wojennych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni