W piątek MSZ Rosji wydało komunikat "o rozwoju sytuacji z obywatelami Rosji z załogi tankowca Marinera". Statek w środę na Atlantyku zajęły siły Stanów Zjednoczonych. Wcześniej jednostka przez kilkanaście dni była ścigana przez amerykańską Straż Przybrzeżną.

Zajęcie statku odbyło się mimo przydzielonej mu przez Rosję eskorty. Następnie Amerykanie poinformowali o zajęciu kolejnej jednostki o nazwie Sophia. Natomiast Marinerę zatrzymano w momencie, kiedy miała wywieszoną rosyjską banderę. Amerykanie podkreślili, że statek jest powiązany z Wenezuelą, objęty sankcjami i działa pod fałszywą flagą.

Rosjanie na pokładzie statku Marinera. Moskwa dziękuje USA

Jak przekazało rosyjskie MSZ, na pokładzie byli obywatele Rosji. Resort zaapelował o bezproblemowy powrót tych ludzi do ojczyzny. Tymczasem rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt oświadczyła, że Marinera była objęta amerykańskim nakazem aresztowania i nakaz ten dotyczy również załogi, która może być oskarżona po przybyciu na terytorium USA.

ZOBACZ: Moskwa wściekła po zajęciu tankowca Marinera. "To piractwo". Rosjanie przed sądem w USA?

Najwyraźniej tak się jednak nie stanie. "W odpowiedzi na nasz apel prezydent USA Donald Trump podjął decyzję o zwolnieniu dwóch obywateli Rosji z załogi tankowca Marinera, przetrzymywanych wcześniej przez stronę amerykańską podczas operacji na północnym Atlantyku" - czytamy w oświadczeniu Zacharowej.

Rzeczniczka zaznaczyła też, że Moskwa "z radością przyjmuje tę decyzję i wyraża wdzięczność przywódcom USA". "Rozpoczynamy pilne prace praktyczne nad wszystkimi kwestiami związanymi z zapewnieniem szybkiego powrotu naszych rodaków do ojczyzny" - dodała.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni