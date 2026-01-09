Po uderzeniu na ukraińskie miasta rosyjski resort obrony stwierdził, że była to odpowiedź na - jak określono w komunikacie - "terrorystyczny atak reżimu kijowskiego" na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim.

Ukraina zaprzecza, że przeprowadziła jakikolwiek atak na rosyjskiego przywódcę, twierdząc, że takie oskarżenie ze strony Moskwy jest częścią skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej mającej na celu podważenie negocjacji pokojowych.

Zmasowany atak na Ukrainę. Rosja wspomina o odwecie

W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Lwów i Kijów. W komunikacie ministerstwa stwierdzono, że wykorzystano "precyzyjną broń dalekiego zasięgu, lądową i morską, w tym naziemny system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik".

ZOBACZ: Rosja uderzyła w Ukrainę potężnym Oresznikiem. Jest nagranie

Rosyjskie ministerstwo twierdzi, że "cele ataku zostały osiągnięte". "Uszkodzone zostały zakłady produkcyjne bezzałogowych statków powietrznych, używanych w ataku terrorystycznym, a także infrastruktura energetyczna wspierająca ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy" - stwierdzono w oświadczeniu.

O możliwym użyciu Oriesznika przez Rosjan donosiły już w środę kanały monitorujące aktywność rosyjskich jednostek wojskowych.

Rosyjski Oriesznik. Co o nim wiadomo?

Według sił powietrznych Ukrainy Rosja mogła zaatakować obwód lwowski z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, gdzie właśnie może znajdować się kompleks rakiet Oriesznik. Według Ukraińców Moskwa użyła w ataku pocisku balistycznego, który poruszał się z prędkością blisko 13 tys. km/h.

ZOBACZ: Ukraińcy pierwszy raz pokazali swoje myśliwce Mirage 2000

Rosjanie po raz pierwszy użyli Oriesznika w listopadzie 2024 roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr. Jest to rakieta hipersoniczna, co oznacza, że porusza się z prędkością przekraczającą 6 tys. km/h. Jej zasięg jest szacowany na 5,5 tys. km.

Przypuszcza się, że system rakietowy Oriesznik mógł powstać na bazie innej rosyjskiej broni - pocisku RS-26 Rubież lub RS-24 Jars. Od jakiegoś czasu kompleks ten stacjonuje również na Białorusi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni