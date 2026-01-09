Donald Trump potwierdził w wywiadzie dla Fox News, że popiera ponadpartyjny projekt ustawy przewidujący sankcje i cła wobec państw kupujących rosyjską ropę naftową.

- Chcą to zrobić tylko wtedy, jeśli użycie sankcji będzie zależało ode mnie. I wiesz, popieram to, popieram. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli z tego skorzystać - powiedział Trump.

Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone już teraz stosują wobec Rosji dotkliwe restrykcje. Jak ocenił, rosyjska gospodarka znajduje się w złej kondycji, choć - jak dodał - Rosja pozostaje znacznie większym i potężniejszym państwem niż Ukraina.

Wojna w Ukrainie. Gwarancje bezpieczeństwa i rola Europy

W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla "New York Timesa" Trump poparł amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone nie byłyby ich głównym gwarantem i że nie udzieliłby tych gwarancji, gdyby uważał, że Rosja ma zamiar ponownie zaatakować Ukrainę w przyszłości.

- Powiedzmy to tak: tu chodzi o sojuszników, całą Europę, inne kraje, które w to wchodzą - i Stany Zjednoczone - wyliczał.

Zaznaczył też, że nie udzieliłby takich gwarancji, gdyby uznał, iż Rosja planuje ponowny atak na Ukrainę w przyszłości.

Zdaniem Trumpa przywódca Rosji Władimir Putin nadal jest zainteresowany zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Były prezydent zaznaczył jednocześnie, że obie strony bywały przeszkodą w rozmowach pokojowych.

- Bywało tak, że miałem Putina załatwionego, a Zełenski nie chciał się porozumieć - co mnie zszokowało. Bywało też odwrotnie. Myślę, że dziś obaj chcą porozumienia, ale zobaczymy - powiedział.

Trump odmówił jednak zobowiązania się do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy w przypadku dalszego odrzucania amerykańskich propozycji przez Moskwę.

- Nie chcę dziś składać takich deklaracji. Mam obowiązek sprawdzić, czy mogę uratować ludzkie życie - podkreślił.

USA zajęły rosyjski tankowiec. Trump: To nie była trudna decyzja

Trump odniósł się również do niedawnego zajęcia tankowca Marinera, który uciekł przed blokadą Wenezueli płynąc pod rosyjską banderą. Potwierdził, że statek był eskortowany przez rosyjski okręt podwodny oraz niszczyciel.

- Oba szybko się wycofały, gdy na miejscu pojawiły się siły USA - zaznaczył. Dodał, że decyzja o zajęciu tankowca nie była trudna.

mdb / polsatnews.pl / PAP