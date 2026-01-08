Strzelanina na pogrzebie w USA. Dwie osoby zginęły, kilka zostało rannych

Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w strzelaninie przed kościołem w stolicy stanu Utah, Salt Lake City - poinformowała w środę lokalna policja. Do zdarzenia doszło podczas pogrzebu.

Widok nocny z ulicy z wieloma samochodami policyjnymi z włączonymi niebieskimi i czerwonymi sygnałami świetlnymi. W tle widać budynki i inne pojazdy.
Policja w Salt Lake City
Przed kościołem doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby

Do strzelaniny doszło przed kaplicą Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich około godz. 19:30 w środę (ok. 3:30 w czwartek czasu polskiego). Wówczas w budynku odbywały się uroczystości pogrzebowe.

Strzelanina przed kościołem. Dwie osoby nie żyją, są ranni

Policja poinformowała, że w zdarzeniu zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Troje poszkodowanych jest w stanie krytycznym, stan pozostałych trzech osób nie jest na razie znany. Zarówno ofiary, jak i poszkodowani to osoby dorosłem. 

 

Wstępnie ustalono, że między uczestnikami uroczystości, którzy przebywali na parkingu przed kościołem, wywiązała się sprzeczka, która przerodziła się w awanturę, a następnie strzelaninę. 

Strzelanina podczas pogrzebu. Policja szuka sprawców

Cały czas trwają działania policji, by zatrzymać sprawcę lub sprawców. Na razie nikogo nie aresztowano.

 

Ulice wokół kościoła są zamknięte, a funkcjonariusze apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
