Do strzelaniny doszło przed kaplicą Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich około godz. 19:30 w środę (ok. 3:30 w czwartek czasu polskiego). Wówczas w budynku odbywały się uroczystości pogrzebowe.

Strzelanina przed kościołem. Dwie osoby nie żyją, są ranni

Policja poinformowała, że w zdarzeniu zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Troje poszkodowanych jest w stanie krytycznym, stan pozostałych trzech osób nie jest na razie znany. Zarówno ofiary, jak i poszkodowani to osoby dorosłem.

Wstępnie ustalono, że między uczestnikami uroczystości, którzy przebywali na parkingu przed kościołem, wywiązała się sprzeczka, która przerodziła się w awanturę, a następnie strzelaninę.

Strzelanina podczas pogrzebu. Policja szuka sprawców

Cały czas trwają działania policji, by zatrzymać sprawcę lub sprawców. Na razie nikogo nie aresztowano.

Ulice wokół kościoła są zamknięte, a funkcjonariusze apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

