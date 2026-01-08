Nie żyje były poseł i prezydent Łomży. Mieczysław Czerniawski miał 77 lat

Informację o śmierci Czerniawskiego przekazała łomżyńska Nowa Lewica oraz łomżyński urząd miejski. Czerniawski urodził się 15 lipca 1948 roku w miejscowości Glinne Lesko (woj. podkarpackie).

Nie żyje Mieczysław Czerniawski. Był posłem na Sejm i prezydentem Łomży

W 1977 roku ukończył z tytułem magistra socjologii Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie na wydziale polityczno-socjologicznym. W czasach PRL pracował jako nauczyciel, etatowy pracownik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz sekretarz partii w Łomży.

Był posłem na Sejm X (tzw. wyborów czerwcowych), II, III i IV kadencji w latach 1989–1991, 1993–2005. Od 2001 do 2005 roku był przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych. Od 2010 do 2014 roku pełnił funkcję prezydenta Łomży - wybory wygrał w drugiej turze z Lechem Kołakowskim. Wcześniej został też wybrany do sejmiku województwa podlaskiego.

Cztery lata później nie został podobnie wybrany na wojewódzkiego radnego, przegrał też wybory prezydenckie z Mariuszem Chrzanowskim, który sprawuje tę funkcję do dziś i w mediach społecznościowych przekazał wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Czerniawskiego.

