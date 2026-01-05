Grupa Polsat-Interia zwyciężyła w 2025 roku w internecie

Grupa Polsat-Interia (20,21 mln RU) wygrała w grudniu z rekordową przewagą nad drugim wydawcą. Wyprzedziła RAS Polska o 918 tys. RU i jako jedyna w rankingu przekroczyła barierę 20 mln RU.

Interia (14,15 mln RU) zamknęła natomiast rok jako największa domena i portal pierwszego wyboru w Polsce. Na drugim miejscu uplasował się Onet.pl (13,95 mln RU), a na trzecim - WP.pl (13,67 mln RU).

Grupa Polsat-Interia nr 1 w polskim internecie w 2025 roku

Według badania Mediapanel Grupa Polsat-Interia wygrała w internecie w 2025 roku. Użytkownicy docenili, że wydawca w dobie rosnącej dezinformacji i napięć geopolitycznych zapewnia "tu i teraz" zawsze bezpłatny dostęp do rzetelnych, zweryfikowanych i obiektywnych informacji z Polski i ze świata. Od polityki, sportu i biznesu, po sprawy społeczne, ekologię i rozrywkę.

Grupa Polsat-Interia zwyciężyła w topowych kategoriach tematycznych w 2025 roku:

Pomponik.pl wygrał w kategorii "Plotki, życie gwiazd" , osiągając najwyższy średniomiesięczny zasięg - 5,62 mln RU .

wygrał w kategorii , osiągając najwyższy średniomiesięczny zasięg - . Zielona Interia to najpopularniejszy serwis o ekologii w Polsce . Wygenerowała najwyższy średni zasięg miesięczny - 2,57 mln RU .

to najpopularniejszy . Wygenerowała najwyższy średni zasięg miesięczny - . Deccoria.pl zwyciężyła w kategorii "Wyposażenie wnętrz i ogród" z najwyższym średniomiesięcznym zasięgiem - 2,95 mln RU.

Grupa Polsat-Interia to nr 1 wśród fanów kategorii "Nauka i Technologia" w 2025 roku. Serwisy Interia Geekweek, Zielona Interia oraz Antyweb.pl wygenerowały najwyższy średni zasięg każdego miesiąca - 5,63 mln RU.

Grupa Polsat-Interia wygrała w kategorii "Pogoda". Interia Pogoda i Twoja Pogoda osiągnęły łącznie najwyższy średniomiesięczny zasięg - 8,31 mln RU.

Interia Geekweek to także od czterech miesięcy (wrzesień - grudzień) nr 1 wśród serwisów w kategorii "Nauka i Technologia".

jk / polsatnews.pl