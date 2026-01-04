Rosjanie uderzają na Kupiańsk. Próbują wkroczyć do miasta

O aktualnej sytuacji frontowej w obwodzie kupiańskim, na antenie publicznego przekazu telewizyjnego teleton, mówił szef wydziału łączności Grupy Sił Połączonych, Wiktor Tregubow.

Ukraiński wojskowy przyznał, że w ostatnich godzinach zauważono zwiększenie aktywności Rosjan w lewobrzeżnej części regionu. Jednocześnie podjęto także próby wkroczenia do samego Kupiańska w małych grupach.

Zdaniem Tregubowa są to grupy infiltracyjne, których zadaniem ma być zbudowanie przyczółków, jednak do tej pory, akcje są nieskuteczne.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie nie odpuszczają Kupiańska

Wiktor Tregubow przypomniał w rozmowie, że blisko dwa miesiące temu Rosjanom udało się zdobyć kilka przyczółków w Kupiańsku. Ukraińskim obrońcom udało się jednak obronić miasto i wypchnąć rosyjskie jednostki z tego terytorium.

- Wszystkie próby powrotu Rosjan do miasta jak dotąd nie powiodły się - podkreślił.

W trakcie rozmowy wspominano także sytuację z 1 stycznia, kiedy to Kupiańsk znalazł się pod zmasowanym atakiem powietrznym Rosjan. - Nie pamiętam tak silnej aktywności wroga na froncie od roku - mówił wówczas ekspert wojskowy Siergiej "Flash" Bieskrestnow.

Do ataku Rosjanie użyli wówczas bomb lotniczych, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych i różnego typu pocisków.

- Wróg próbuje zniszczyć nasze pozycje, stosują sprawdzoną taktykę - wyjaśniał analityk.

