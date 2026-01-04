Władze zapewniły, że badają przyczynę awarii. Problem wydaje się związany z centralnymi systemami częstotliwości radiowych Centrów Kontroli Obszaru Ateńskiego i Macedonii, które podlegają Urzędowi Lotnictwa Cywilnego - napisał portal dziennika "Kathimerini".

Grecja. Loty w całym kraju odwołane

Częstotliwości radiowe w dotkniętych ośrodkach zostały wyłączone z użytku. Centra odgrywają kluczową rolę w transporcie lotniczym Grecji, ponieważ samoloty wlatujące w przestrzeń powietrzną tego kraju muszą nawiązać z nimi łączność - wyjaśnił portal.

ZOBACZ: Grecja wezwała na pomoc kraje UE. Polska zaoferowała wsparcie

Awaria techniczna wpływa na wszystkie loty do i z Grecji, chociaż samoloty będące już w powietrzu nadal operują normalnie. Strony internetowe monitorujące loty wykazały, że grecka przestrzeń powietrzna jest w dużej mierze pusta.

Komunikat polskiej ambasady

Państwowy nadawca ERT poinformował, że przyloty i odloty zostały zawieszone o godz. 9 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce). ERT dodał, że loty są przekierowywane do sąsiednich krajów.

ZOBACZ: Grecja. Wielki pożar na znanej wyspie. Nowe informacje o sprawcach

Do awarii w Grecji odniosła się ambasada Polski w tym kraju. Placówka poinformowała w niedzielę w serwisie X, że z powodu awarii systemu kontroli została zamknięta przestrzeń powietrzna nad Grecją, a utrudnienia mają potrwać do godz. 16 w niedzielę.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni