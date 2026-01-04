Informację o śmierci 96-letniej uczestniczki powstania warszawskiego przekazano na profilu BohaterON na Facebooku.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 2 stycznia o godzinie 22.00 odeszła na wieczną wartę Anna Kurek ps. Anka - sanitariuszka i pielęgniarka w szpitalu polowym na Starym Mieście" - czytamy.

Powstanie warszawskie. Nie żyje Anna Kurek ps. Anka

Podczas powstania miała 15 lat. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku przedostała się na Stare Miasto, gdzie pomagała w ochotniczym Centralnym Szpitalu Chirurgicznym nr 1 przy ul. Długiej.

- W tym momencie przyszła moja młodsza siostra, mówi: "Ania, Ryszard woła cię, żebyś wyszła na chwilę". No i wyszłam, a wtedy mój mąż powiedział, że jak przeżyjemy powstanie, to się ze mną ożeni. Tak że mi powiedział, żebym uważała na siebie i czekała na niego - tymi słowami wspominała pierwszy dzień powstania.

"Od pierwszych dni sierpnia dzielnie opatrywała rannych, ratowała bohaterskich chłopców i towarzyszyła im w ich ostatnich chwilach życia" - przekazano.

W sercu toczących się walk, to właśnie perspektywa wspólnej przyszłości utrzymywała Annę i Ryszarda przy życiu. Po wojnie, 27 maja 1945 r. pobrali się.



"Podziękujmy za Jej odwagę i służbę drugiemu człowiekowi. Oddajmy hołd Bohaterce Powstania Warszawskiego" - brzmi treść pożegnania na BohaterON.

Anna Helena Kurek, z domu Runowska, urodziła się 20 września 1929 r. w Warszawie. Podczas okupacji mieszkała na Woli przy ul. Płockiej z rodzicami i licznym rodzeństwem.

