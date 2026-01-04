Kim Dzong Un wydał pilny rozkaz. Wzrost tempa produkcji
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wydał polecenie niemal trzykrotnego zwiększenia produkcji taktycznej broni kierowanej. Decyzja ta została ogłoszona po inspekcji jednej z kluczowych fabryk amunicji, o czym w niedzielę poinformowała państwowa agencja informacyjna KCNA.
Zgodnie z oficjalnym przekazem, Kim Dzong Un wizytował zmodernizowane linie produkcyjne przedsiębiorstwa, którego nazwa oraz dokładna lokalizacja nie zostały ujawnione. Podczas wizyty północnokoreański przywódca wyraził niezadowolenie z dotychczasowego tempa modernizacji sektora zbrojeniowego. Skrytykował obecny stan rzeczy i zażądał wprowadzenia pilnych zmian w zakresie planowania oraz organizacji procesów wytwórczych.
- Nasz przemysł zbrojeniowy musi starannie zorganizować produkcję i modernizację techniczną, aby sprostać obecnej sytuacji - cytuje słowa przywódcy agencja KCNA.
Kim polecił urzędnikom dokonanie w bieżącym roku przeglądu ogólnych planów rozbudowy zakładów przemysłowych, kładąc nacisk na konieczność stworzenia "elastycznego systemu produkcji".
Korea Północna. Zmiana uzbrojenia i plany na najbliższe miesiące
Głównym celem ogłoszonych zmian jest modernizacja wyposażenia armii KRLD. Według Kim Dzong Una, produkowana w kraju taktyczna broń kierowana charakteryzuje się dużą siłą ognia i docelowo ma całkowicie zastąpić wykorzystywane obecnie wieloprowadnicowe systemy rakietowe.
Proces ten ma nastąpić w krótkim czasie. Przywódca Korei Północnej podkreślił, że dostarczanie nowego uzbrojenia do jednostek wojskowych powinno rozpocząć się jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.
Agencja KCNA precyzuje, że aby zrealizować potrzeby armii w wyznaczonym terminie, konieczne jest zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych zakładów około 2,5-krotnie.
Mianem taktycznej broni kierowanej określa się pociski rakietowe, bomby lotnicze oraz amunicję artyleryjską wyposażoną w systemy naprowadzania. Technologia ta pozwala na rażenie celów z dużą precyzją, co zwiększa efektywność działań bojowych w porównaniu do systemów konwencjonalnych.
