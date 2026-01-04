Kim Dzong Un wydał pilny rozkaz. Wzrost tempa produkcji

Zgodnie z oficjalnym przekazem, Kim Dzong Un wizytował zmodernizowane linie produkcyjne przedsiębiorstwa, którego nazwa oraz dokładna lokalizacja nie zostały ujawnione. Podczas wizyty północnokoreański przywódca wyraził niezadowolenie z dotychczasowego tempa modernizacji sektora zbrojeniowego. Skrytykował obecny stan rzeczy i zażądał wprowadzenia pilnych zmian w zakresie planowania oraz organizacji procesów wytwórczych.

- Nasz przemysł zbrojeniowy musi starannie zorganizować produkcję i modernizację techniczną, aby sprostać obecnej sytuacji - cytuje słowa przywódcy agencja KCNA.

Kim polecił urzędnikom dokonanie w bieżącym roku przeglądu ogólnych planów rozbudowy zakładów przemysłowych, kładąc nacisk na konieczność stworzenia "elastycznego systemu produkcji".

Korea Północna. Zmiana uzbrojenia i plany na najbliższe miesiące

Głównym celem ogłoszonych zmian jest modernizacja wyposażenia armii KRLD. Według Kim Dzong Una, produkowana w kraju taktyczna broń kierowana charakteryzuje się dużą siłą ognia i docelowo ma całkowicie zastąpić wykorzystywane obecnie wieloprowadnicowe systemy rakietowe.

Proces ten ma nastąpić w krótkim czasie. Przywódca Korei Północnej podkreślił, że dostarczanie nowego uzbrojenia do jednostek wojskowych powinno rozpocząć się jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Agencja KCNA precyzuje, że aby zrealizować potrzeby armii w wyznaczonym terminie, konieczne jest zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych zakładów około 2,5-krotnie.

Mianem taktycznej broni kierowanej określa się pociski rakietowe, bomby lotnicze oraz amunicję artyleryjską wyposażoną w systemy naprowadzania. Technologia ta pozwala na rażenie celów z dużą precyzją, co zwiększa efektywność działań bojowych w porównaniu do systemów konwencjonalnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni