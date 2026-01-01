Rosjanie oskarżają Ukrainę o potężny atak. "Zginęło ponad 20 osób"

"Trzy bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały kawiarnię i hotel nad Morzem Czarnym w miejscowości Chorły. Według wstępnych doniesień ponad 50 osób zostało rannych, a 24 zginęły. Dane są obecnie ustalane" – napisał rosyjski gubernator Władimir Saldo w mediach społecznościowych.

Saldo nie opublikował żadnych zdjęć z miejsca rzekomego zdarzenia.

Prokremlowska agencja TASS przekazała, że w sprawie uznawanej przez Rosję za atak terrorystyczny zostało wszczęte śledztwo.

"Wszczęto postępowanie karne w oparciu o przestępstwo z artykułu 205 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (akt terrorystyczny)" - przekazano.

Ukraina zaatakowała rosyjskie rafinerie

Ukraińska agencja Unian przekazał, że w sylwestrową noc ukraińskie siły zbrojne zaatakowały dwie rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Jedna z nich znajduje się w miejscowości Ludinowo w obwodzie kałuskim, leżącym w zachodniej części Rosji, znajdującej się ok. ok. 170 km od granicy z Ukrainą i ok. 150 km od granicy z Białorusią.

W wyniku ataku dronów płonął zakład przemysłowy, który był lokalnym złożem ropy naftowej, należącym do Rosnieftu. Płonęła także rafineria Ilski, położona w Kraju Krasnodarskim, trzecim największym okręgu w Rosji. Jest ona położona na wschód od okupowanego Krymu.

Ataki Rosji w obwodzie wołyńskim i w Odessie

Ukraińskie władze poinformowały w czwartek, że jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej doby. W noc sylwestrową najsilniej atakowany był sąsiadujący z Polską obwód wołyński i miasto Łuck, gdzie wskutek uderzeń dronów wybuchły pożary.

"Łącznie kilkadziesiąt wrogich celów ponownie zaatakowało obiekty infrastruktury krytycznej na Wołyniu. (…) Odnotowano trafienia, w wyniku których wybuchły pożary; ich gaszenie trwa, w szczególności w Łucku oraz w rejonie kowelskim" – przekazał Iwan Rudnycki, szef władz wojskowych obwodu wołyńskiego.

W wyniku ataków od prądu odłączonych zostało ponad 100 tysięcy odbiorców. W noc ze środy na czwartek zaatakowana dronami została także Odessa na południu Ukrainy.

