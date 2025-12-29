Kolejna afera korupcyjna w Ukrainie. Zamieszani są politycy

Świat

Kolejna afera korupcyjna wstrząsnęła Ukrainą. Tym razem są w nią zamieszani posłowie, którzy w zamian za korzyści materialne, mieli głosować w parlamencie w określony sposób.

Sala plenarna Rady Najwyższej Ukrainy z posłami siedzącymi na miejscach.
president.gov.ua
Ukraiński parlament, Rada Najwyższa, gdzie ujawniono aferę korupcyjną

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) poinformowały o ujawnieniu zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której mieli wchodzić również obecni politycy zasiadający w Radzie Najwyższej Ukrainy.

 

Jak wyjaśniono, członkowie grupy mieli wpływać na wyniki głosowań parlamentarnych poprzez przekazywanie korzyści majątkowych politykom, którzy następnie głosowali w określony sposób.

 

ZOBACZ: Korupcja w ukraińskiej armii. Zatrzymani ważni politycy i wojskowi

 

Według ukraińskich służb grupa miała strukturę hierarchiczną i jasny podział ról. W jej skład wchodzili obecni posłowie i urzędnicy, a całą działalność koordynował jeden z posłów.

 

"Członkowie grupy wysyłali instrukcje z numerami projektów ustaw w specjalnie utworzonej grupie na komunikatorze WhatsApp. Po głosowaniach poszczególnym posłom systematycznie przekazywano środki pieniężne" - poinformowało NABU.

Afera korupcyjna w Ukrainie. Pojawiły się dymisje

To nie pierwsza tego typu afera, która wstrząsnęła Ukrainą w ciągu ostatnich tygodni. W listopadzie Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły rozległy system korupcyjny w sektorze energetycznym.

 

Według ustaleń śledczych uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych - Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.

 

ZOBACZ: Świat reaguje na aferę korupcyjną w Ukrainie. "Niefortunny kryzys"

 

W związku ze sprawą zatrzymano pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty. W śledztwie pojawia się też nazwisko Tymura Mindicza - biznesmena i współpracownika prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak poinformowała Ukraińska Prawda, główny podejrzany uciekł jednak z kraju.
 

W związku z aferą korupcyjną w Enerhoatomie do dymisji podali się minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko i minister energetyki Switłana Hrynczuk. 

 

Kilka dni później podobną decyzję podjął szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

 

WIDEO: "Systemowe stosowanie tortur". Ukraiński jeniec o niewoli u Rosjan
Dawid Kryska / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AFERA KORUPCYJNAKORUPCJAPOLITYCYPOSŁOWIEŚWIATUKRAINA

