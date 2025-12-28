"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii [OGLĄDAJ]

Polska

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek o godz. 9:55.

Mężczyzna w bordowym garniturze siedzi w fotelu, trzymając tablet. W tle widać panoramę miasta i choinkę ozdobioną lampkami.
Polsat News
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Anna Maria Żukowska - Nowa Lewica
  • Bartosz Arłukowicz - Koalicja Obywatelska
  • Radosław Fogiel - Prawo i Sprawiedliwość
  • Karol Rabenda - Kancelaria Prezydenta
  • Michał Wawer - Konfederacja
  • Piotr Zgorzelski - Polskie Stronnictwo Ludowe

