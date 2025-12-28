"Polityczny WF z gościem": Mateusz Morawiecki. Oglądaj od 11:00

Polska bliżej USA czy Europy? Jesteśmy 20. gospodarką świata, a może w ruinie? I co sądzić o głośnych słowach Jacka Kurskiego? Między innymi o tym powie Mateusz Morawiecki - były premier, a obecnie wiceprezes PiS - w rozmowie z Piotrem Witwickim oraz Marcinem Fijołkiem. Zapraszamy na "Polityczny WF z gościem" o 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl.