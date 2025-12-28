W niedzielę jeden z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego opublikował w sieci nagranie zapowiadające nową tradycję w Pałacu Prezydenckim. Jak dowiadujemy się z krótkiego wideo, od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę dokładnie o godz. 12:00 będzie odbywać się uroczyste zdjęcie z masztu flagi RP, która następnie odbędzie podróż po Polsce.

"Są symbole, które trwają dłużej niż kadencje, dłużej niż spory, dłużej niż pokolenie. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z nich" - słyszymy w nagraniu.

Flaga z Pałacu Prezydenckiego do szkół. Nowa inicjatywa Karola Nawrockiego

Jak zaznaczył we wpisie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, bożonarodzeniowa stajenka, która po raz pierwszy stanęła w tym roku w okresie świątecznym przed siedzibą głowy państwa, to niejedyna nowość, jaką zamierza wprowadzić podczas swojej kadencji Karol Nawrocki.

Symboliczne zdjęcie biało-czerwonej flagi z masztu i przekazanie jej lokalnym społecznościom ma ukazać solidarność prezydenta z mieszkańcami całego kraju.

UWAGA! Bożonarodzeniowa stajenka to nie jedyny nowy zwyczaj wprowadzony przez Prezydenta Karola Nawrockiego.

1 stycznia 2026 o 12:00, a następnie w każdą sobotę o 12:00, będzie uroczyście zmieniana flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim. Flaga zdjęta z masztu będzie… pic.twitter.com/64ezpIS2zh — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) December 28, 2025

ZOBACZ: Wielki nieobecny podczas rozmów z Zełenskim. Otoczenie polityka tłumaczy

"Od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę dokładnie o godz. 12:00 flaga RP będzie zmieniana, a ta, która tam powiewała, nie zostanie złożona w ciszy. Trafi do tych, którzy służą Rzeczpospolitej. Do szkół, gdzie wychowuje się przyszłe pokolenia. Do strażaków i służb, które stoją na straży bezpieczeństwa. Do instytucji, które każdego dnia noszą ciężar państwa" - słyszymy w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta.

Na inicjatywę Nawrockiego entuzjastycznie zareagował w mediach społecznościowych jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

"Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" - pisał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność.

Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość… https://t.co/hu4ZFbrz5W — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) December 28, 2025

Stajenka przed Pałacem. "Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej"

Przekazanie flagi z Pałacu Prezydenckiego do szkół i urzędów to jeden z kilku nowych zwyczajów wprowadzonych w grudniu przez prezydenta. W okresie przedświątecznym po raz pierwszy przed siedzibą głowy państwa stanęła bożonarodzeniowa stajenka.

Jak podkreślił w internetowym wpisie Paweł Szefernaker, "Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona", a wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni