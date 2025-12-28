Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. "To gest szacunku"

Karol Nawrocki wprowadza nowy zwyczaj do Pałacu Prezydenckiego. Od nowego roku w każdą sobotę o godz. 12 biało-czerwona flaga powiewająca nad siedzibą głowy państwa będzie zdejmowana z masztu i przekazywana szkołom, instytucjom i wspólnotom lokalnym w całej Polsce. "To gest szacunku, to znak wspólnoty" - czytamy w komunikacie szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera.

Paweł Szefernaker zapowiada nową tradycję w Pałacu Prezydenckim

W niedzielę jeden z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego opublikował w sieci nagranie zapowiadające nową tradycję w Pałacu Prezydenckim. Jak dowiadujemy się z krótkiego wideo, od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę dokładnie o godz. 12:00 będzie odbywać się uroczyste zdjęcie z masztu flagi RP, która następnie odbędzie podróż po Polsce.

 

"Są symbole, które trwają dłużej niż kadencje, dłużej niż spory, dłużej niż pokolenie. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z nich" - słyszymy w nagraniu. 

Flaga z Pałacu Prezydenckiego do szkół. Nowa inicjatywa Karola Nawrockiego

Jak zaznaczył we wpisie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, bożonarodzeniowa stajenka, która po raz pierwszy stanęła w tym roku w okresie świątecznym przed siedzibą głowy państwa, to niejedyna nowość, jaką zamierza wprowadzić podczas swojej kadencji Karol Nawrocki.

 

Symboliczne zdjęcie biało-czerwonej flagi z masztu i przekazanie jej lokalnym społecznościom ma ukazać solidarność prezydenta z mieszkańcami całego kraju.

 

 

"Od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę dokładnie o godz. 12:00 flaga RP będzie zmieniana, a ta, która tam powiewała, nie zostanie złożona w ciszy. Trafi do tych, którzy służą Rzeczpospolitej. Do szkół, gdzie wychowuje się przyszłe pokolenia. Do strażaków i służb, które stoją na straży bezpieczeństwa. Do instytucji, które każdego dnia noszą ciężar państwa" - słyszymy w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta.

 

Na inicjatywę Nawrockiego entuzjastycznie zareagował w mediach społecznościowych jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.  

 

"Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" - pisał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

 

Stajenka przed Pałacem. "Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej"

Przekazanie flagi z Pałacu Prezydenckiego do szkół i urzędów to jeden z kilku nowych zwyczajów wprowadzonych w grudniu przez prezydenta. W okresie przedświątecznym po raz pierwszy przed siedzibą głowy państwa stanęła bożonarodzeniowa stajenka.

 

Jak podkreślił w internetowym wpisie Paweł Szefernaker, "Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona", a wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję.

 

