Jak poinformował Sitini Randrianasoloniako, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (przed puczem jeden z liderów opozycji - red.) w minioną sobotę na lotnisku w pobliżu stolicy kraju, Antananarywy, wylądował rosyjski samolot wojskowy.

Na jego pokładzie znajdowało się 40 żołnierzy oraz 43 skrzynie z uzbrojeniem. Dostawa obejmowała karabiny szturmowe, karabiny snajperskie oraz przeciwpancerne systemy rakietowe.

Współpraca wojskowa może wkrótce przybrać szerszy wymiar. Tuż po przejęciu władzy pułkownik Randrianirina zadeklarował gotowość do wyrażenia zgody na budowę rosyjskiej bazy wojskowej na terytorium Madagaskaru. Według doniesień niemieckiego dziennika "Bild", powołującego się na raport MSZ Niemiec z 2020 roku, Kreml zabiegał o taką możliwość od co najmniej pięciu lat.

Rosyjskie wojsko w Afryce. Dołączają kolejne kraje

Decyzja nowych władz w Antananarywie wpisuje się w szerszy trend obserwowany w ostatnich latach w Afryce. Przyjmując rosyjską pomoc, junta na Madagaskarze podąża drogą wyznaczoną przez kraje Sahelu: Burkina Faso, Mali i Niger.

We wszystkich tych państwach rządy wojskowe, ustanowione w wyniku zamachów stanu, zerwały dotychczasowe relacje z Francją oraz Stanami Zjednoczonymi, zawierając w zamian sojusze militarne z Rosją.

Historycznie Madagaskar, będący kolonią francuską do 1960 roku, polegał na pomocy wojskowej Paryża, który pozostawał najbardziej wpływowym partnerem wyspy w dziedzinie bezpieczeństwa. Obecne wydarzenia oznaczają wyraźne odejście od tej wieloletniej tradycji.

Według danych Międzynarodowej Grupy Kryzysowej (ICG), organizacji zajmującej się analizą konfliktów zbrojnych, skala rosyjskiej ekspansji jest znacząca – od 2015 roku Federacja Rosyjska podpisała umowy o współpracy wojskowej z 21 państwami Afryki.

