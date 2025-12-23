Kalendarz adwentowy ze skażonym kosmetykiem. Jest ostrzeżenie GIS

Polska

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące produktu kosmetycznego, który można znaleźć w kalendarzu adwentowym. Badania wykazały, że może on powodować infekcję bądź podrażnienie skóry. Skażony produkt został wycofany ze sprzedaży.

Białe torebki z numerami od 14 do 17, ozdobione świątecznymi zawieszkami, symbolizujące kalendarz adwentowy. Na jednej z torebek znajduje się czerwona naklejka z napisem "Uwaga! Ostrzeżenie publiczne".
Pixabay; GIS
GIS ostrzega przed skażonym masłem do ciała z kalendarza adwentowego Yepoda

Ostrzeżenie GIS dotyczy masła do ciała marki Yepoda – "The Cocoa Cloud". Europejski system Safety Gate przekazał, że produkt dostępny w kalendarzu adwentowym popularnej firmy został skażony bakterią Pseudomonas aeruginosa. Wywołuje ona m.in. zakażenia układu pokarmowego, moczowego czy różnego rodzaju infekcje skórne.

Skażony kosmetyk w kalendarzu adwentowym. GIS ostrzega

Ze względu na "niewłaściwy materiał biologiczny", kosmetyk został wycofany ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, by osoby, które zakupiły wspomniany produkt jak najszybciej przestały go stosować. W przeciwnym razie może on spowodować infekcję lub podrażnienie skóry.

 

GIS opublikował szczegółowe dane niebezpiecznego dla zdrowia kosmetyku:

 

Nazwa: Yepoda  Kalendarz adwentowy – Masło do ciała – Dzień 8

Nr partii: SR335

Kod kreskowy: 8721154343752

Podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania

 

Masło do ciała Yeboda
Kalendarz adwentowy marki Yeboda. W środku skażone masło do ciała

 

W Polsce sprzedano łącznie 428 sztuk tego produktu. Kosmetyk był dostępny m.in. na stronie internetowej producenta. 

 

Maria Kosiarz / wka / polsatnews.pl
BAKTERIAGISGŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYKALENDARZ ADWENTOWYKOSMETYKIMYDŁO DO CIAŁAOSTRZEŻENIEPOLSKASKAŻENIE

