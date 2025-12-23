Kalendarz adwentowy ze skażonym kosmetykiem. Jest ostrzeżenie GIS
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące produktu kosmetycznego, który można znaleźć w kalendarzu adwentowym. Badania wykazały, że może on powodować infekcję bądź podrażnienie skóry. Skażony produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ostrzeżenie GIS dotyczy masła do ciała marki Yepoda – "The Cocoa Cloud". Europejski system Safety Gate przekazał, że produkt dostępny w kalendarzu adwentowym popularnej firmy został skażony bakterią Pseudomonas aeruginosa. Wywołuje ona m.in. zakażenia układu pokarmowego, moczowego czy różnego rodzaju infekcje skórne.
Skażony kosmetyk w kalendarzu adwentowym. GIS ostrzega
Ze względu na "niewłaściwy materiał biologiczny", kosmetyk został wycofany ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, by osoby, które zakupiły wspomniany produkt jak najszybciej przestały go stosować. W przeciwnym razie może on spowodować infekcję lub podrażnienie skóry.
GIS opublikował szczegółowe dane niebezpiecznego dla zdrowia kosmetyku:
Nazwa: Yepoda Kalendarz adwentowy – Masło do ciała – Dzień 8
Nr partii: SR335
Kod kreskowy: 8721154343752
Podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania
W Polsce sprzedano łącznie 428 sztuk tego produktu. Kosmetyk był dostępny m.in. na stronie internetowej producenta.
