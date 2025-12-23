Ostrzeżenie GIS dotyczy masła do ciała marki Yepoda – "The Cocoa Cloud". Europejski system Safety Gate przekazał, że produkt dostępny w kalendarzu adwentowym popularnej firmy został skażony bakterią Pseudomonas aeruginosa. Wywołuje ona m.in. zakażenia układu pokarmowego, moczowego czy różnego rodzaju infekcje skórne.

Skażony kosmetyk w kalendarzu adwentowym. GIS ostrzega

Ze względu na "niewłaściwy materiał biologiczny", kosmetyk został wycofany ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, by osoby, które zakupiły wspomniany produkt jak najszybciej przestały go stosować. W przeciwnym razie może on spowodować infekcję lub podrażnienie skóry.

ZOBACZ: Samolot rozbił się u wybrzeży Teksasu. "Podczas transportu pacjenta"

GIS opublikował szczegółowe dane niebezpiecznego dla zdrowia kosmetyku:

Nazwa: Yepoda Kalendarz adwentowy – Masło do ciała – Dzień 8

Nr partii: SR335

Kod kreskowy: 8721154343752

Podmiot odpowiedzialny: COSMETRADE, S.L. Hiszpania

Kalendarz adwentowy marki Yeboda. W środku skażone masło do ciała

W Polsce sprzedano łącznie 428 sztuk tego produktu. Kosmetyk był dostępny m.in. na stronie internetowej producenta.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni