W nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju w dalszym ciągu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a miejscami także silne zamglenia i mgły.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska poinformowała, że mogą one pojawiać się w całym kraju, lecz tych najsilniejszych należy spodziewać się na południu Polski, gdzie będą one ograniczać widzialność do 200 m, a nawet 100 m. Dodała, że mgły w nocy będą osadzać szadź, co sprawi, że na drogach zrobi się niebezpiecznie.

Na krańcach wschodnich wystąpić mogą także słabe opady mżawki. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od ok. minus 2 st. C w rejonie Zakopanego, przez ok. minus 1 st. C na północy, wschodzie i w centrum kraju, do ok. 2-3 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i zmienny, na południu kraju z przewagą kierunku wschodniego.

Łapińska przekazała, że pogoda w poniedziałek będzie bardzo podobna do tej niedzielnej. Niemal w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Większych przejaśnień należy spodziewać się w rejonach podgórskich i w górach. Słabe opady mżawki prognozowane są przede wszystkim na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-3 st. na północy, wschodzie i w centrum kraju do ok. 4-5 st. C, a lokalnie nawet 6 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby z kierunków wschodnich.

Jaka będzie pogoda w święta? Synoptycy nie mają wątpliwości

W nocy z poniedziałku na wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - przede wszystkim w centrum, i na północy kraju. Na krańcach północno-wschodnich mogą pojawić się słabe opady śniegu, a na krańcach południowych - w rejonie Małopolski, Śląska i Podkarpacia - mżawki, która lokalnie powodować będzie gołoledź.

Na południu kraju nadal utrzymywać się będą mgły i zamglenia. Synoptyk zaznaczyła, że mgły lokalnie będą osadzać szadź. Termometry w ciągu nocy wskażą na przeważającym obszarze od minus 3 st. C do 0 st. C. Temperatura nad morzem wyniesie ok. 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

Jak powiedziała synoptyk, z obecnych prognoz wynika, że święta będą mroźne i słoneczne. W środę w ciągu dnia termometry wskażą ok. minus 4, minus 5 st. C., najcieplej, ok. minus 1 st. C, będzie na zachodzie. W wigilijną noc termometry wskażą od ok. minus 10 st. C w rejonie Suwałk i na Podlasiu, przez ok. minus 6 , minus 5 st. C w centrum kraju, do ok. minus 1 st. C na zachodzie. Na krańcach południowych mogą pojawić się słabe opady śniegu.

Pierwszy i drugi dzień świąt będą pogodne niemal w całym kraju. W nocy termometry wskażą między minus 4 a minus 9 st. C, a w ciągu dnia ok. minus 2, minus 3 st. C.

