Pasterka i msze święte w Polsat News. Transmisje na żywo

Polska

W Wigilię Bożego Narodzenia Polsat News przeprowadzi bezpośrednią transmisję pasterki ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystej mszy świętej o północy będzie przewodniczył ksiądz proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz.

Widok na wnętrze kościoła z rzędami pustych krzeseł i ołtarzem w tle.
Polsat News
Polsat News zaprasza na transmisję pasterki i mszy świętych w Boże Narodzenie

To jedyna pasterka w polskiej telewizji transmitowana dokładnie o północy, co podkreśla wyjątkowy i tradycyjny charakter tego wydarzenia.

 

Polsat News zaprasza widzów także na transmisje mszy świętych w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Obie celebracje zostaną wyemitowane na żywo o godzinie 9:00.

Pasterka i msze święte w Boże Narodzenie. Oglądaj w Polsat News

Świąteczne transmisje Polsat News umożliwią widzom w całej Polsce duchowe przeżywanie najważniejszych momentów Bożego Narodzenia, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Prześcignął Jerzego Urbana". Morawiecki o Tusku
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOŻE NARODZENIEKOŚCIÓŁMSZA ŚWIĘTAPASTERKAPOLSAT NEWSPOLSKATRADYCJATRANSMISJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 