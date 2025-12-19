Pasterka i msze święte w Polsat News. Transmisje na żywo

To jedyna pasterka w polskiej telewizji transmitowana dokładnie o północy, co podkreśla wyjątkowy i tradycyjny charakter tego wydarzenia.

Polsat News zaprasza widzów także na transmisje mszy świętych w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Obie celebracje zostaną wyemitowane na żywo o godzinie 9:00.

Pasterka i msze święte w Boże Narodzenie. Oglądaj w Polsat News

Świąteczne transmisje Polsat News umożliwią widzom w całej Polsce duchowe przeżywanie najważniejszych momentów Bożego Narodzenia, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

red. / polsatnews.pl