Pasterka i msze święte w Polsat News. Transmisje na żywo
W Wigilię Bożego Narodzenia Polsat News przeprowadzi bezpośrednią transmisję pasterki ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystej mszy świętej o północy będzie przewodniczył ksiądz proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz.
To jedyna pasterka w polskiej telewizji transmitowana dokładnie o północy, co podkreśla wyjątkowy i tradycyjny charakter tego wydarzenia.
Polsat News zaprasza widzów także na transmisje mszy świętych w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Obie celebracje zostaną wyemitowane na żywo o godzinie 9:00.
Pasterka i msze święte w Boże Narodzenie. Oglądaj w Polsat News
Świąteczne transmisje Polsat News umożliwią widzom w całej Polsce duchowe przeżywanie najważniejszych momentów Bożego Narodzenia, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
