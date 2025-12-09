"Nic to nie zmienia". Prezydent Wrocławia odpowiada na apel samorządowców

W poniedziałek dolnośląscy samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, partii, która poparła kandydaturę Sutryka na urząd prezydenta Wrocław, zaapelowali, by ten ustąpił ze stanowiska. "Naszą rolą jest stać po stronie uczciwości w życiu publicznym, dlatego apelujemy do Jacka Sutryka o rezygnację" - czytamy w oświadczeniu.

- Dla mnie nic to nie zmienia - skomentował apel Sutryk. Prezydent Wrocławia uważa, że jego poparcie, także ze strony radnych KO, zostanie potwierdzone przez głosowanie na budżetem miasta zaplanowane na 18 grudnia.

- W toku prac wszystkie uwagi i propozycje - także KO - do budżetu zostały ujęte, wobec czego nie widzę powodów, by nie głosować za dobrym, stabilnym, prorozwojowym budżetem dla Wrocławia. Reszta to rewanżyzmy polityczne - powiedział Sutryk.

Prezydent Wrocławia oskarżony ws. Collegium Humanum

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk pod koniec listopada usłyszał zarzuty w sprawie Collegium Humanum. Według prokuratury miał się dopuścić trzech oszustw i jednego przestępstwa korupcyjnego.

"Jacek S. dokonał elektronicznej rekrutacji na studia podyplomowe MBA w Collegium Humanum, podpisano antydatowaną umowę, a Jacek S. wpłacił 9 500 zł tytułem czesnego. W czerwcu 2020 roku, bez faktycznego odbycia studiów, Jacek S. odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych" - informowała prokuratura.

W zamian rektor Collegium Humanum Paweł Cz. miał otrzymywać pieniądze za fikcyjne usługi we wrocławskich spółkach miejskich.

Ponadto prezydent Wrocławia miał się dopuścić oszustwa. Według śledczych fałszywy dyplom MBA umożliwił mu zasiadanie w spółkach samorządowych i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia sięgającego blisko 500 tys. zł.

Radni Koalicji Obywatelskiej wzywają do ustąpienia. "Szkodzi reputacji Wrocławia"

W poniedziałek zarząd Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku wydał oświadczenie, w którym wzywa Sutryka do złożenia rezygnacji.

"Wieloletni proces, podczas którego urzędujący prezydent będzie regularnie pojawiał się w mediach jako oskarżony, stanie się trwałym obciążeniem dla miasta. Taki stan podkopuje zaufanie mieszkańców i partnerów zewnętrznych oraz szkodzi reputacji Wrocławia. Na taki koszt i utratę wiarygodności po prostu nas nie stać" - ocenili samorządowcy.

Jacek Sutryk odpiera wszystkie stawiane przez prokuraturę zarzuty. - Czas na postępowanie sądowe, na które jestem gotowy. Jestem przekonany, że postępowanie sądowe wykaże wszystkie okoliczności sprawy - deklarował Sutryk po zapoznaniu się z aktem oskarżenia.

